ريال مدريد يفتح ملف الإقالات.. اسم جديد يقترب من الرحيل بعد ألونسو

فتح نادي ريال مدريد ملف التغييرات داخل أجهزته الفنية، بعد ساعات قليلة من إعلان إقالة تشابي ألونسو من تدريب الفريق الأول، حيث كشفت تقارير إسبانية عن اقتراب رحيل اسم جديد ضمن الطاقم الفني، في إطار إعادة هيكلة واسعة تشهدها أروقة الميرنغي.

وأعلن ريال مدريد رسميًا، في وقت سابق، إقالة تشابي ألونسو من منصبه كمدير فني للفريق الأول، عقب الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 3-2، ليسدل الستار على تجربة قصيرة لم تلب تطلعات الإدارة.

وكلف النادي ألفارو أربيلوا بتولي تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري 2025-2026، على أن يبدأ مهامه رسميًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، في انتظار استقرار الصورة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت مصادر مقربة من النادي، بحسب ما تداولته تقارير صحفية إسبانية، عن إبلاغ خوسيلو، المدير الفني لفريق ريال مدريد «C»، بعدم استمراره في منصبه، ضمن سلسلة القرارات التي اتخذتها الإدارة خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن خوسيلو لم يقد الحصة التدريبية لفريقه أمس، في خطوة اعتبرت مؤشرًا واضحًا على نهاية مهمته، على أن يوقع خلال الساعات المقبلة على اتفاقية إنهاء التعاقد والتسوية النهائية، مع احتمالية تأجيل بعض الإجراءات المرتبطة بملف ألونسو.

وأوضحت المصادر أن هذه القرارات تأتي في سياق خطة شاملة لإعادة ترتيب الأجهزة الفنية على مختلف المستويات داخل النادي، سعيًا لاستعادة الاستقرار الفني والانضباط الإداري بعد فترة من الاضطراب.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراته المقبلة أمام ألباسيتي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، والمقررة مساء الأربعاء في الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، في اختبار أول للفريق بعد التغييرات الأخيرة.