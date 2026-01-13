النصر يضم النرويجي ماريوس هويبراتين في ثاني صفقاته الشتوية

تعاقد النصر مع اللاعب النرويجي ماريوس هويبراتين بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، في ثاني صفقاته خلال الانتقالات الشتوية الحالية بعد ضم المدافع التركي سردار ساتشي.

وتأتي هذه الخطوة لدعم صفوف الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز الخيارات الفنية في الخط الخلفي.

ويتميز المدافع النرويجي بمرونته التكتيكية، حيث يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ويمتلك هويبراتين مسيرة احترافية كبيرة في كرة القدم النرويجية، إذ مثل عددًا من الأندية البارزة، من بينها ليلستروم، سترومسغودسيت، سانديفيورد، وبودو غليمت، الذي توج معه بلقب الدوري النرويجي مرتين عامي 2020 و2021، كما شارك مع بودو غليمت في بطولات أوروبية، أبرزها الدوري الأوروبي موسم 2022–2023، ودوري المؤتمر الأوروبي، حيث خاض 15 مباراة في نسخة 2021–2022 وبلغ الدور ربع النهائي، إضافة إلى مشاركته في التصفيات التمهيدية لدوري أبطال أوروبا خلال موسمي 2021–2022 و2022–2023.

وعلى الصعيد الآسيوي، خاض اللاعب تجربة احترافية مميزة مع نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، توج خلالها بلقب دوري أبطال آسيا 2021–2022، ما أتاح له المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، إلى جانب التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية «فيفا» 2025، ليضيف إلى مسيرته خبرات قارية وعالمية مميزة.