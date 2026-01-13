انفلات داخل التدريبات.. ماذا حدث بين لاعبي ريال مدريد وألونسو قبل إقالته؟

كشف تقرير إسباني عن أجواء متوترة داخل تدريبات ريال مدريد خلال الأيام الأخيرة لتشابي ألونسو، بعدما طفت على السطح مظاهر تسيب وعدم التزام بين بعض اللاعبين، قبل أن تحسم التجربة بقرار الإقالة رسميًا.

وأعلن نادي ريال مدريد، في وقت سابق، إقالة تشابي ألونسو من منصبه كمدير فني للفريق الأول، في خطوة أنهت تجربة قصيرة لكنها مثقلة بالتوترات الداخلية، ليفتح النادي صفحة جديدة بتكليف ألفارو أربيلوا بقيادة الفريق مؤقتًا حتى نهاية موسم 2025-2026.

وكشف برنامج «التشيرنغيتو» الإسباني الشهير تفاصيل مقلقة عن الأجواء داخل التدريبات، مؤكدًا وجود حالة استياء داخل النادي بسبب تصرفات عدد من اللاعبين الكبار، الذين أظهروا مستوى منخفضًا من الالتزام والانضباط خلال الحصص التدريبية الأخيرة.

وأوضح التقرير أن بعض اللاعبين كانوا يصلون إلى التدريبات في اللحظات الأخيرة، ويشاركون فقط في المراحل النهائية من المران، قبل أن يغادروا دون استكمال البرنامج التدريبي بالكامل، في مشهد عكس فقدان السيطرة الفنية على المجموعة.

وأثار هذا السلوك قلق الجهاز الفني، الذي سعى في أكثر من مناسبة إلى فرض الانضباط والحفاظ على التركيز داخل صفوف الفريق، خاصة مع اقتراب مواجهات مهمة على الصعيدين المحلي والقاري، إلا أن المحاولات لم تترجم إلى التزام واضح داخل الملعب وخارجه.

وربطت تقارير إسبانية بين هذه الأجواء المتوترة وبين قرار الإدارة، معتبرة أن تراجع الانضباط داخل غرفة الملابس كان أحد العوامل التي عجلت بنهاية تجربة ألونسو، إلى جانب النتائج المتذبذبة والضغوط المتزايدة في الفترة الأخيرة.

وأعلنت إدارة ريال مدريد تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا للفريق الأول بصفة مؤقتة، وسط تحدٍ واضح يتمثل في استعادة الانضباط داخل المجموعة قبل أي حديث عن تصحيح المسار الفني.