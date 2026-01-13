الحديقة تشهد المفاجأة.. باريس يكتب نهاية سان جيرمان

شهد ملعب حديقة الأمراء واحدة من أبرز مفاجآت كأس فرنسا هذا الموسم، بعدما ودع باريس سان جيرمان البطولة مبكرًا على يد جاره باريس إف سي، في مباراة حملت صدمة كبيرة، وأعادت التأكيد على أن بطولة الكأس لا تعترف بالأسماء ولا بالتاريخ.

وجاء خروج سان جيرمان من دور الـ 32 بعد مواجهة اتسمت بالندية والحذر على مدار 90 دقيقة، وسط أجواء مشحونة داخل الملعب، حيث فشل الفريق الأكثر ترشيحًا في ترجمة سيطرته النسبية إلى أهداف، أمام تنظيم دفاعي صارم من باريس إف سي.

وفرض باريس إف سي إيقاعه في فترات مؤثرة من اللقاء، مستغلًا بعض الأخطاء الدفاعية في صفوف سان جيرمان، ليبقي المباراة مفتوحة حتى الشوط الثاني، قبل أن ينجح في توجيه الضربة القاضية.

وسجل نانيتامو إيكوني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، بعد تمريرة من إيلان قبال، ليمنح فريقه تقدمًا ثمينًا صمد حتى صافرة النهاية، رغم محاولات سان جيرمان المتأخرة للعودة في النتيجة.

وحاول لاعبو سان جيرمان تعديل الكفة في الدقائق الأخيرة، لكن غياب الفاعلية الهجومية، إلى جانب تألق دفاع باريس إف سي، حال دون تغيير النتيجة، ليسدل الستار على واحدة من أكثر ليالي الكأس إثارة هذا الموسم.

وغادر باريس سان جيرمان البطولة مبكرًا، في خسارة اعتبرها المتابعون مفاجأة ثقيلة، خاصة أن الفريق كان يعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بينما حجز باريس إف سي بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، مؤكدًا حضوره كأحد مفاجآت النسخة الحالية.

وتفاعل الجمهور ووسائل الإعلام الفرنسية بشكل واسع مع النتيجة، التي وصفت بأنها «صدمة لحديقة الأمراء»، لما حملته من مفارقة نادرة، عنوانها فريقان يحملان الاسم نفسه، لكن نهاية مختلفة تمامًا لبطل أوروبا.