مبابي يوجه رسالة خاصة لألونسو بعد الرحيل

وجه كيليان مبابي رسالة وداع خاصة إلى المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، عقب الإعلان الرسمي عن رحيله عن تدريب ريال مدريد، مستعيدًا ملامح تجربة قصيرة جمعتهما داخل الميرنغي، لكنها تركت أثرًا واضحًا على المستويين الإنساني والفني.

وأعلن نادي ريال مدريد، في وقت سابق، إنهاء تجربة تشابي ألونسو مع الفريق الأول، بعد الخسارة في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، ليسدل الستار على فترة تدريبية لم تمتد طويلًا، لكنها كانت محل نقاش واسع داخل الأوساط الرياضية الإسبانية، وفتح القرار الباب أمام ردود فعل متعددة، كان أبرزها رسالة مبابي التي اختار نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام».

وقال مبابي في رسالته: «كانت الفترة قصيرة، لكنها كانت من دواعي سروري اللعب معك والتعلم منك»، قبل أن يضيف: «شكرًا لأنك منحتني الثقة منذ اليوم الأول، سأذكرك دائمًا كمدرب يملك أفكارًا واضحة ويعرف الكثير عن كرة القدم، أتمنى لك التوفيق في المرحلة المقبلة»، وعكست كلمات مبابي علاقة قائمة على الثقة المتبادلة، رغم قصر مدة العمل المشترك بين الطرفين.

وكشف مضمون الرسالة عن تقدير واضح من النجم الفرنسي لأسلوب ألونسو التدريبي، خاصة ما يتعلق بالوضوح الفكري والتعامل المباشر مع اللاعبين، وهو ما اعتبره متابعون مؤشرًا على طبيعة الأجواء داخل غرفة ملابس ريال مدريد خلال تلك المرحلة.

وأعلن ريال مدريد لاحقًا تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا للفريق الأول، ليتولى المهمة خلفًا لتشابي ألونسو، في خطوة جديدة ضمن مسار فني يسعى النادي من خلالها لإعادة ترتيب أوراقه بعد خسارة السوبر الإسباني.