صافرة قطار تعكر إرسال أندريفا في بطولة بريزبين

بدأت الروسية الشابة ميرا أندريفا حملتها في بطولة بريزبين الدولية 2026، لكنها ودعت البطولة بعد هزيمتها أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 16، لتتأهل الأخيرة إلى نصف النهائي قبل أن تخسر في المباراة النهائية أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى، أمس الأحد.

ورغم النتيجة، أصبحت مباراة أندريفا حديث وسائل التواصل الاجتماعي بسبب لحظة غير متوقعة أضحكت اللاعبين والجمهور على حد سواء، ففي استاد بات رافتر، أظهر مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للبطولة صدور صافرة قطار مدوية مرتين في توقيت مثالي، بينما كانت أندريفا تستعد لتنفيذ الإرسال.

وحدثت الصدفة المذهلة عندما أطلق القطار صافرتيه بينما كانت الكرة في الهواء، ما دفع الجمهور إلى الصراخ والضحك بعد المقاطعة الثانية، مضيفًا لمسة خفيفة وسط أجواء المباراة المتوترة.

وعادت المباراة سريعًا إلى وتيرتها المعتادة بعد الانقطاع، وحافظت كوستيوك على هدوئها لتفوز على أندريفا، البالغة من العمر 18 عامًا، بمجموعتين دون رد 7-6 (7)، و6-3، مسجلةً فوزها الأول في المواجهة المباشرة بينهما.