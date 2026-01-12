أرقام قوية ونهاية أسرع من المتوقع.. كشف حساب تشابي ألونسو مع ريال مدريد

لم تكن نهاية مشوار تشابي ألونسو مع ريال مدريد انعكاسًا مباشرًا للأرقام، بقدر ما كانت نتيجة شعور عام داخل النادي بعدم اكتمال المشروع، رغم حصيلة رقمية إيجابية حققها المدرب خلال فترة قصيرة قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق.

وبعد إعلان قرار الإقالة رسميًا، ترصد «البيان» حصيلة تشابي ألونسو مع ريال مدريد بالأرقام، في محاولة لقراءة ما قدمه خلال فترته القصيرة.

وقاد تشابي ألونسو ريال مدريد في 34 مباراة بمختلف المسابقات منذ توليه المهمة في صيف 2025، حقق خلالها 24 فوزًا مقابل 4 تعادلات و6 هزائم، بمعدل 2.24 نقطة في المباراة الواحدة، وسجل الفريق تحت قيادته 72 هدفًا، مقابل استقبال 38 هدفًا.

بدأ ألونسو موسمه بثبات واضح في الدوري الإسباني، محققًا سلسلة انتصارات في الجولات الأولى أمام أوساسونا، ريال أوفييدو، مايوركا، ريال سوسيداد، إسبانيول، إلى جانب فوز مهم على برشلونة بنتيجة 2-1 في الليغا أكتوبر الماضي، ما منح المدرب دفعة مبكرة وثقة داخل «سانتياغو برنابيو».

وخاض ريال مدريد في الدوري الإسباني تحت قيادته 19 مباراة، امتدت من الجولة الأولى حتى الجولة الـ 19، حافظ خلالها الفريق على حضوره في دائرة المنافسة، رغم بعض التعثرات التي ظهرت لاحقًا.

تنوع تكتيكي

واتسمت تجربة تشابي ألونسو بالمرونة التكتيكية، إذ لم يلتزم بخطة واحدة طوال مشواره، بل لجأ إلى أكثر من طريقة لعب وفقًا لطبيعة المنافس وظروف المباريات، وكان اعتماد 4-2-3-1 هو الخيار الأكثر حضورًا، إلى جانب 4-3-3 الهجومية، و4-4-2 بمحوري ارتكاز، مع اللجوء أحيانًا إلى خطط أقل تكرارًا مثل 3-5-2 و3-4-2-1.

مشوار أوروبي

في دوري أبطال أوروبا، خاض ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو 6 مباريات في دور المجموعات، حقق خلالها 4 انتصارات جاءت أمام يوفنتوس، مارسيليا، أولمبياكوس، وكايرات ألماتي، مقابل هزيمتين مؤثرتين أمام ليفربول ومانشستر سيتي، وشكلت هاتان الخسارتان نقطة مهمة في تقييم التجربة الأوروبية، لما حملتاه من مؤشرات تتعلق بالتنظيم الدفاعي والمردود البدني للفريق أمام كبار القارة.

كأس العالم للأندية

في كأس العالم للأندية 2025، خاض ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو 6 مباريات، بواقع 3 مواجهات في دور المجموعات، قبل العبور إلى ثمن النهائي، ربع النهائي، ثم نصف النهائي، في مشوار اتسم بتباين واضح في المستوى من مباراة لأخرى، ورغم التأهل المتدرج في الأدوار الأولى، فإن الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-4 في نصف النهائي شكلت نقطة تحول حقيقية في مسار التجربة، وأول صدمة قوية لمشروع ألونسو داخل أروقة النادي، بعدما كشفت الفجوة في الجاهزية أمام الفرق الكبرى.

النهاية الدرامية

اختتمت تجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد بخوض مباراتين في كأس السوبر الإسباني، حيث نجح الفريق في عبور أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر النهائي أمام برشلونة بنتيجة 2-3 أمس الأحد 11 يناير، وهي الخسارة التي عجلت بإنهاء التجربة، رغم الأداء التنافسي الذي قدمه اللاعبون حتى اللحظات الأخيرة.

وخلال فترة قيادته للفريق، واجه ألونسو برشلونة في مناسبتين رسميتين، الأولى في الدوري الإسباني وحقق خلالها ريال مدريد فوزًا مهمًا بنتيجة 2-1 عزز الثقة في المشروع الفني، بينما جاءت المواجهة الثانية في نهائي كأس السوبر الإسباني وانتهت بالخسارة 2-3، لتكون آخر محطة في مشواره مع الفريق الملكي.

وبعيدًا عن مشاركات دوري أبطال أوروبا، خاض ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو 28 مباراة في مختلف المسابقات المحلية، توزعت بين منافسات الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا التي اكتفى خلالها بمباراة واحدة أمام تالافيرا في دور الـ32، إلى جانب مشواره في كأس العالم للأندية.

وقدم تشابي ألونسو في المحصلة، أرقامًا مميزة خلال فترة زمنية قصيرة مع ريال مدريد، عكست أفكارًا فنية متعددة ومشروعًا حمل مؤشرات إيجابية في بدايته، إلا أن التعثر في المحطات الكبرى، إلى جانب صعوبة فرض إيقاع ثابت على الأداء الجماعي والسيطرة الكاملة على غرفة الملابس، عجلت بإنهاء التجربة مبكرًا، ليسدل الستار على واحدة من أسرع النهايات التدريبية داخل «سانتياغو برنابيو»، رغم لغة الأرقام التي بدت في ظاهرها إيجابية.