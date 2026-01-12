بعد إقالة ألونسو.. ريال مدريد يعلن مدربه الجديد

أعلن نادي ريال مدريد رسمياً تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا لتشابي ألونسو، الذي تقرر إنهاء مهمته بالتراضي عقب خسارة لقب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة. وجاء إعلان النادي بعد بيان رحيل ألونسو، ليؤكد اعتماد الإدارة على أحد أبناء ريال مدريد لقيادة المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس ثقة النادي في المدرسة الداخلية وخياراتها الفنية.



وأوضح ريال مدريد أن اختيار أربيلوا يأتي استنادًا إلى مسيرته التدريبية الناجحة داخل أكاديمية النادي، والتي بدأت منذ عام 2020، وصولًا إلى قيادته فريق كاستيا في الموسم الماضي.

ويمتلك أربيلوا سجلًا مميزًا على مستوى فرق الفئات السنية، أبرزها قيادته فريق يوفينيل أ لتحقيق الثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023، إلى جانب التتويج بلقب الدوري في موسم 2024-2025، ما عزز مكانته كأحد أبرز المدربين الصاعدين داخل منظومة النادي.



وسبق لأربيلوا الدفاع عن ألوان ريال مدريد لاعبًا بين عامي 2009 و2016، وحقق مع الفريق 8 ألقاب، بينها دوري أبطال أوروبا مرتين، كما كان جزءًا من الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم 2010 ويورو 2008 و2012. ومن المنتظر أن يبدأ أربيلوا مهمته فورًا مع الفريق الأول، في ظل تحديات محلية وقارية تنتظر ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.