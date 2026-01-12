كانسيلو يصل إلى برشلونة تمهيدًا لانتقاله على سبيل الإعارة

وصل جواو كانسيلو أخيرًا إلى برشلونة اليوم لإتمام انتقاله على سبيل الإعارة من الهلال، حيث سيوقع الظهير الأيمن البالغ من العمر 31 عامًا عقد إعارة حتى نهاية الموسم، بعدما لعبت رغبته في العودة إلى النادي الكتالوني دورًا محوريًا في إتمام الصفقة.

وكان كانسيلو قد تلقى عرضًا أفضل من إنتر ميلان، الذي كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق شفهي مع الهلال، لكن اللاعب الدولي البرتغالي أصر على رغبته في العودة إلى برشلونة، حيث قضى موسم 2023/2024 معارًا من مانشستر سيتي.

وكان من المقرر في البداية أن يصل كانسيلو لإجراء الفحوصات الطبية يوم الجمعة الماضي، لكن تم تأجيل ذلك بسبب بعض المشكلات اللوجستية البسيطة.