رسمياً.. ريال مدريد يعلن رحيل ألونسو

أعلن نادي ريال مدريد، مساء اليوم الإثنين، إنهاء فترة تولي المدرب تشابي ألونسو منصب المدير الفني للفريق الأول، وذلك بالتراضي بين الطرفين، عقب الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

وكان ريال مدريد قد خسر لقب السوبر بعد سقوطه بنتيجة 2-3 أمام برشلونة، في المباراة النهائية.

وأوضح ريال مدريد، عبر بيان رسمي، أن القرار جاء باتفاق متبادل مع المدرب الإسباني، مؤكدًا أن تشابي ألونسو سيظل دائمًا محل تقدير ومحبة جماهير النادي، باعتباره أحد أساطير الفريق الذين جسدوا قيم ريال مدريد داخل الملعب وخارجه، مشددًا على أن النادي سيبقى بيته في جميع الأحوال.

ووجه النادي الشكر إلى ألونسو وجهازه الفني على ما قدموه من جهد والتزام خلال الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق في محطتهم المقبلة.

وكان تشابي ألونسو قد تولى تدريب ريال مدريد مع بداية موسم 2025-2026، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي غادر لتولي تدريب منتخب البرازيل.

وخلال فترة قيادته للفريق، أدار ألونسو 34 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 24 انتصارًا، وتعادل في 4 مواجهات، مقابل 6 هزائم.



