زيدان ينعى برسالة مؤثرة مدربه «صانع مجده» وصاحب لقب «زيزو»

نعى النجم الفرنسي زين الدين زيدان بكلمات مؤثرة أحد أساتذته في عالم كرة القدم، رولان كوربيس، الذي أعلن عن وفاته اليوم الأثنين عن عمر 72 عامًا.

لعب رولان كوربيس دورًا مهمًا في إطلاق مسيرة زين الدين زيدان الكروية في بوردو خلال تسعينيات القرن الماضي، كما أنه صاحب لقب «زيزو» الشهير، الذي يعد دليلًا على قدرته على اكتشاف المواهب ورعايتها بإنسانية عالية ومعايير رفيعة.

ترك كوربيس، اللاعب والمدرب السابق والمحلل الرياضي البارز في إذاعة «آر إم سي» الفرنسية، بصمة لا تمحى على أجيال عديدة بشغفه وصراحته ولهجته المارسيلية المميزة، وتجاوز تأثيره حدود الملعب الرياضي، ليعيد اليوم بوفاته إلى الأذهان ذكريات مؤثرة لمن دربهم ووجههم.

وقال زيدان على حسابه في إنستغرام: «تلقيت بحزن بالغ وتأثر عميق نبأ رحيل رولان، لقد كان له تأثير كبير في حياتي، سواء على الصعيد الرياضي أو الإنساني، كان رجلًا صادقًا، وفيًا، ومحبوبًا من الجميع.. في هذه اللحظات، أتوجه بأفكاري إلى عائلته، وأتقدم إليهم بخالص التعازي.. ارقد بسلام، رولان».

مسيرة

بدأ كوربيس، المولود في مرسيليا، مسيرته الكروية مدافعًا، قبل أن ينتقل إلى التدريب، واشتهر بصراحته وأسلوبه الحماسي.

لعب مدافعًا مع مرسيليا وأجاكسيو وأولمبياكوس اليوناني، وسوشو وموناكو وتولون، قبل أن ينتقل إلى التدريب عام 1986؛ حيث أشرف أولًا على تولون، ثم مر بالعديد من الفرق، أبرزها بوردو، ومرسيليا، ولنس، ومونبلييه، والوحدة الإماراتي، ونادي اتحاد العاصمة الجزائري، ومنتخب النيجر، وصولًا إلى رين الذي كان آخر فريق يدربه عام 2016.

وقد أحرز خلال مسيرته لاعبًا لقب الدوري اليوناني عام 1974، والدوري الفرنسي مع موناكو عامي 1978 و1982، والكأس عام 1980، بينما كان أفضل إنجاز له مدربًا إحراز الكأس الجزائرية، وبطولة الأندية العربية عام 2013، ووصوله إلى نهائي كأس الرابطة الفرنسية المحترفة عام 1997 مع بوردو، وصعوده بتولون إلى الدرجة الأولى عام 1983 بعد الفوز بلقب الدرجة الثانية.