منتخبنا الأولمبي يبحث عن بوابة العبور إلى الأدوار الآسيوية الإقصائية

يبحث منتخبنا الوطني الأولمبي أمام نظيره المنتخب السوري، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بمدينة جدة، في الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، على بوابة العبور عن المجموعة الثانية إلى الأدوار الإقصائية لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.



ويملك كل من الفريقين 3 نقاط قبل مواجهتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، ويتطلعان إلى مرافقة المنتخب الياباني الذي حسم صعوده عن المجموعة الثانية إلى الدور ربع النهائي.



وستكون مواجهة الغد، الثانية بين منتخبنا ونظيره السوري في كأس آسيا تحت 23 سنة، بعدما سبق وتعادل الفريقان 1-1 في مباراتهما عام 2014، ويملك «الأبيض الأولمبي» مجموعة مميزة من اللاعبين، ومنهم سولومون سوسو، ولديه 10 تدخلات، ليكون الأكثر بين لاعبي النسخة الحالية، كما يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر استحواذاً على الكرة.



ويسعى منتخبنا الأولمبي للتعافي بعد التعثر المخيب للآمال بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام منتخب اليابان، ومن المتوقع أن يعيد مدربنا مارسيلو برولي، إلى تشكيلته الأساسية المفضلة بعد إجراء 7 تغييرات على الفريق الذي هزم قطر في مباراته الافتتاحية عندما التقى «الساموراي».



وقال برولي: «الأمر الذي يقلقني دائماً، كيف ينهي فريقي المباراة من الناحية البدنية حتى نتمكن من تقييم الوضع واختيار أفضل تشكيلة ممكنة للمباراة القادمة».

وأضاف: «ندرك تماماً أن المباراة القادمة الأهم في سلسلة دور المجموعات، لأنها ستحدد التأهل بشكل مباشر، وهذا هو النهج الذي سنتبعه، ولدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تجاوز المنتخب السوري».



وفي المقابل، حقق منتخب سوريا، فوزاً متأخراً بهدف دون مقابل على منتخب قطر ضمن الجولة الثانية يوم السبت الماضي، ولكن المهمة واضحة لفريق المدرب جهاد الحسين، حيث إن فارق الأهداف لمصلحة المنتخب الإماراتي، يعني أن الفوز هو خيارهم الوحيد.



وقال الحسين: «المنتخب الإماراتي قوي للغاية، على الرغم من خسارته أمام اليابان التي تعتبر المرشحة الأبرز للفوز بالبطولة، وشاهدنا تلك المباراة، وأعتقد أن مباراتنا مع الإمارات ستكون متكافئة، ومن يُظهر شجاعة أكبر سيخرج منتصراً».