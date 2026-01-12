تصريحات مثيرة للجدل من مدرب كوت ديفوار عقب الخسارة أمام مصر

أثار إيمرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، جدلاً واسعاً بتصريحاته عقب خسارة فريقه أمام منتخب مصر بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، وأسفرت عن تأهل «الفراعنة» إلى الدور نصف النهائي.



وقال فاي، في تصريحات عقب المباراة، إن منتخب بلاده يشعر بإحباط كبير بعد الخروج، رغم معرفته المسبقة بأسلوب لعب المنتخب المصري، موضحاً: «نعرف منتخب مصر جيداً منذ سنوات طويلة، منذ عام 2006، وندرك الطريقة التي يدير بها مبارياته». وأضاف مدرب كوت ديفوار: «كنا نعلم أنهم سيعتمدون على التراجع الدفاعي والهجمات المرتدة، لكن رغم معرفتنا بذلك استقبلنا أهدافاً بسبب أخطاء في التركيز، وهذا أكثر ما يزعجني».



وتابع فاي حديثه بنبرة حادة، معتبراً أن بعض تفاصيل المباراة خرجت عن سيطرة فريقه، قائلاً: «إذا وقع الحكام في فخ هذا الأسلوب، فنحن لا نستطيع التحكم في مثل هذه الأمور، المحبط أننا كنا نعرف أنهم لن يبادروا بالهجوم وسيكتفون بالدفاع». وكان منتخب مصر قد حسم اللقاء لمصلحته بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعداً مع السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.