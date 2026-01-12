بعد خسارة الكلاسيكو.. شكوك تتصاعد حول مشروع تشابي ألونسو في ريال مدريد

تخيم أجواء من الانقسام داخل نادي ريال مدريد بعد خسارته نهائي كأس السوبر الإسباني أمام غريمه برشلونة 3-2، الأحد، في هزيمة تعد الخامسة للفريق في آخر ست مباريات كلاسيكو، والثالثة توالياً في نهائي أمام النادي الكتالوني. وبينما أحرز برشلونة أول ألقابه في الموسم، أثارت الخسارة الجديدة تساؤلات داخل أروقة النادي الملكي بشأن مسار الفريق تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو، الذي يخوض موسمه الأول على رأس الجهاز الفني.



وتقول مصادر داخل الإدارة إن المباراة كانت «متكافئة إلى حد كبير»، معتبرة أن كثرة الإصابات لعبت دوراً حاسماً في النتيجة. وغاب عن اللقاء كل من داني كارفاخال وترينت ألكسندر-أرنولد في مركز الظهير الأيمن، إضافة إلى قلبي الدفاع إيدر ميليتاو وأنطونيو روديغر، في حين لم يتمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة إلا في الدقيقة 76 بسبب إصابة في الركبة.



في المقابل، ترى أصوات أخرى داخل النادي الملكي أن التحسن الذي أظهره الفريق في الأسابيع الأخيرة «غير كافٍ»، وتعد بداية ألونسو مع ريال مدريد تبعث على القلق رغم وصوله إلى نهائي أول بطولة في الموسم.

وبحسب ما أفادت به صحيفة «ذا أثليتيك»، فإن إدارة ريال مدريد لا تضع في الوقت الراهن مسألة إقالة ألونسو على جدول أعمالها، مؤكدة رغبتها في الإبقاء عليه طالما تسمح النتائج بذلك، بعد تعيينه في مايو الماضي.



وأضافت الصحيفة أن مسؤولي النادي عدّوا تجنب هزيمة ثقيلة أمام برشلونة كان كافياً للإبقاء على لاعب خط الوسط السابق لريال مدريد وليفربول وإسبانيا في منصبه. غير أن هذا الموقف أثار استياءً داخل غرفة الملابس، حيث عبّر مقربون من اللاعبين عن خيبة أملهم من صورة الفريق وأدائه هذا الموسم. ونقلت «ذا أثليتيك» عن مصدر قريب من اللاعبين قوله: هل يكفي ريال مدريد الآن مجرد تجنب الهزائم الساحقة؟

وفي ظل هذه الأجواء، يبقى مستقبل ألونسو موضع نقاش داخلي، في وقت يرى بعض المسؤولين أن تغيير المدرب في منتصف الموسم لن يكون حلاً للأزمة الحالية.