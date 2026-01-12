وائل جمعة يكشف كواليس فتور علاقته بمحمد صلاح

كشف وائل جمعة، مدير منتخب مصر السابق، عن كواليس فتور مفاجئ في علاقته بالنجم محمد صلاح، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مؤكداً أن الأمر جاء دون خلاف مباشر، وإنما نتيجة سوء فهم مرتبط بتصريح إعلامي.

وأوضح جمعة، خلال ظهوره في برنامج «ضيفي» مع معتز الدمرداش، أنه فوجئ بتوقف التواصل مع صلاح بعد فترة طويلة من علاقة قائمة على الاحترام والود، قائلاً: «صلاح زعل مني في بطولة 2023 ومعرفش ليه، لكن تفسيري الوحيد إن لما قلت إن تريزيجيه من أكثر اللاعيبة المؤثرة، الموضوع اتفهم بشكل غلط».



وأشار مدير المنتخب السابق إلى أن علاقته بصلاح كانت طبيعية قبل ذلك، وكان هناك تواصل دائم بين الطرفين، مضيفاً: «كنا بنتواصل وبنبعت لبعض، وفجأة لقيت مفيش تواصل، وده خلاني أرجح إن التصريح كان سبب الزعل».



ويأتي هذا الحديث في توقيت يواصل فيه محمد صلاح إثبات مكانته أحد أهم لاعبي منتخب مصر عبر التاريخ، بعدما قاد «الفراعنة» للتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ووصل إلى 100 مساهمة تهديفية دولية في 111 مباراة، ليصبح ثالث أسرع لاعب في التاريخ يحقق هذا الرقم، خلف بيليه ونيمار.



وأكد وائل جمعة أن أي سوء فهم لم يؤثر على تقديره لمحمد صلاح، مشدداً على أن علاقته به قائمة على الاحترام المتبادل، وأن ما قدمه قائد المنتخب لمصر سيظل محل تقدير، مع إيمانه بقدرة صلاح على مواصلة العطاء في الفترة المقبلة.