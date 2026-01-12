قبل مواجهة مصر في «الكان».. الخطوط الجوية السنغالية تثير الجدل بإعلان غريب

أثارت الخطوط الجوية السنغالية حالة من الجدل، قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال ومصر، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد إعلان غير معتاد أعاد إلى الأذهان واحدة من أكثر الوقائع إثارة في تاريخ مواجهات المنتخبين.



وبحسب ما نشرته صحيفة «الشمس» السنغالية، دعت شركة الخطوط الجوية أي شخص يمتلك معلومات عن المشجع السنغالي الشهير محمد ساليو ندياي، المعروف باستخدام أشعة الليزر خلال مباراة سابقة أمام منتخب مصر، أو أحد أفراد عائلته، إلى التواصل معها بشكل عاجل، تمهيداً لتقديم إقامة مدفوعة التكاليف والسفر إلى المغرب من أجل حضور المباراة.



وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الشركة لدعم المنتخب السنغالي خلال مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، عبر استقطاب جماهير مؤثرة ومساندة للفريق في المدرجات.

ويعيد هذا الإعلان إلى الواجهة واقعة الليزر التي شهدتها مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، والتي أثارت جدلاً واسعاً في حينها، بعد تسليط أشعة الليزر على لاعبي المنتخب المصري أثناء تنفيذ ركلات الترجيح.



ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اقتراب مواجهة جديدة بين المنتخبين، المقررة يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، ما منحه أبعاداً إضافية، وأشعل النقاش حول توقيته ومغزاه.



