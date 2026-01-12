نادي شرطة عجمان يُجهز بيلماي للدوري الكازاخستاني

يواصل فريق بيلماي الكازاخستاني لكرة القدم استعداداته في معسكره الخارجي بنادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان، وذلك ضمن تحضيراته واستعداداته لمنافسات بطولة الدوري العام في بلاده إضافة إلى بقية البطولات المحلية، وتم تنظيم المعسكر خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير الجاري، وتضمن برنامج الإعداد تدريبات صباحية ومسائية وعدداً من المباريات الودية، وكذلك التدريب في الصالات المغلقة وصالات «الجيم»، وأبدى المسؤولون عن الفريق الكازاخستاني إعجابهم بالمنشآت وحسن الضيافة والاستقبال الجيد، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الروح المعنوية ما سيعود بالفائدة على كافة أفراد البعثة عند العودة للمنافسات.



