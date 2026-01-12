إنجاز دولي جديد يضع محمد صلاح بين كبار اللعبة

واصل محمد صلاح كتابة إنجازات جديدة في مسيرته الدولية، بعدما سجل إنجازًا رقميًا مميزًا بوصوله إلى 100 مساهمة تهديفية بقميص منتخب مصر، ليؤكد مكانته بين كبار نجوم كرة القدم العالمية، ويمنح مشوار الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2025 بعدًا تاريخيًا إضافيًا.

وجاء إنجاز قائد المنتخب المصري عقب الفوز المثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في ربع نهائي البطولة، وهي المباراة التي شهدت بصمته بهدف وتمريرة، ليصل إلى الرقم 100 في عدد محدود من المباريات، ويصبح ثالث أسرع لاعب دولي في التاريخ يحقق هذا الرقم.

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات، لم يتفوق على صلاح في سرعة الوصول إلى 100 مساهمة تهديفية سوى أسطورتي البرازيل بيليه ونيمار دا سيلفا، في قائمة تضم نخبة من أعظم لاعبي كرة القدم عبر العصور.

ويمتلك صلاح في سجله الدولي 65 هدفًا و35 تمريرة حاسمة خلال 111 مباراة مع المنتخب، وهو رقم يعكس حجم تأثيره المستمر منذ ظهوره الأول بقميص الفراعنة عام 2011، ويمنحه أفضلية رقمية على أسماء بارزة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من حيث سرعة الوصول إلى هذا الإنجاز.

وتحمل نسخة «كان 2025» أهمية خاصة للنجم المصري، إذ تعد الأكثر إنتاجًا له على الصعيد القاري، بعدما أسهم حتى الآن في 5 أهداف، بواقع 4 أهداف وتمريره حاسمة، متجاوزًا أرقامه في النسخ السابقة من البطولة.

ولا يقتصر إنجاز صلاح على كونه رقمًا شخصيًا، بل يأتي في توقيت مهم من مشوار المنتخب المصري، الذي يستعد لمواجهة السنغال في نصف النهائي، في صدام يعيد إلى الأذهان مواجهات سابقة، ويضع قائد الفراعنة أمام فرصة جديدة لتعزيز سجله الدولي وقيادة مصر نحو النهائي.