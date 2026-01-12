تحرك مزدوج نحو «كاف» و«فيفا» بعد خروج الجزائر من أمم إفريقيا

تحرك الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكل رسمي في أكثر من مسار عقب خروج منتخب «محاربي الصحراء» من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، عبر مخاطبة كل من الاتحاد الإفريقي «كاف» والاتحاد الدولي «فيفا»، احتجاجًا على القرارات التحكيمية التي صاحبت مباراة الإقصاء، والتي اعتبرها الاتحاد «مؤثرة على مجريات اللقاء ومساسًا بمصداقية التحكيم القاري».

وأصدر الاتحاد الجزائري بيانًا رسميًا، اليوم، وجهه إلى جماهير المنتخب، أكد خلاله أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والهدوء، في ظل مشروع إعادة بناء المنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2026، مشددًا على أن الخروج من البطولة القارية لا يلغي العمل المنجز ولا الطموحات المستقبلية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن الاتحاد الجزائري إيداع شكوى رسمية لدى «كاف» و«فيفا»، مطالبًا بفتح تحقيق دولي حول القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة ربع النهائي، موضحًا أن الأخطاء المرتكبة «لا تخدم صورة كرة القدم الإفريقية على الصعيد الدولي»، وتثير تساؤلات حول معايير التحكيم في المراحل المهمة من البطولات الكبرى.

وأكد البيان أن الاتحاد الإفريقي قام بالفعل بجمع تقارير رسمية ومواد مصورة تتعلق بالمباراة، في انتظار إحالتها إلى اللجان التأديبية المختصة، مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة حال ثبوت أي تجاوزات أو مخالفات للوائح المعمول بها.

ورغم الإقصاء، جدد الاتحاد الجزائري ثقته الكاملة في الطاقم الفني واللاعبين، مثنيًا على التزامهم طوال فترة البطولة، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لاستخلاص الدروس وتصحيح المسار، بهدف العودة بقوة إلى الواجهة القارية والدولية.

واختتم الاتحاد بيانه بتوجيه الشكر إلى الجماهير الجزائرية على دعمها المتواصل، وإلى السلطات العمومية ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن المنتخب سيظل مشروعًا يحظى بالأولوية، وأن الدفاع عن حقوقه سيتم دائمًا عبر القنوات القانونية.