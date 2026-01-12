بعد مناوشات الديربي.. سيميوني يفاجئ فينيسيوس برسالة

فاجأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الجميع برسالة اعتذار علنية وجهها إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، على خلفية الأحداث والمناوشات التي شهدها ديربي مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مؤكدًا تحمله الكامل للمسؤولية عن تصرفه.

وجاء اعتذار سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن مواجهة فريقه المقبلة في كأس ملك إسبانيا، حيث تطرق إلى ما دار بينه وبين فينيسيوس خلال مباراة نصف نهائي السوبر، والتي شهدت توترًا واضحًا ومشادة لفظية أثارت جدلًا واسعًا عقب اللقاء.

وقال مدرب أتلتيكو مدريد: «أود أن أعتذر للسيد فلورنتينو بيريز، وكذلك لفينيسيوس جونيور، عما بدر مني خلال المباراة.. لم يكن من الصواب أن أتصرف بهذه الطريقة، وأتحمل المسؤولية كاملة».

وأضاف سيميوني أن ما حدث لا يعكس الروح التي يجب أن تسود داخل الملعب، مؤكدًا احترامه الكامل لريال مدريد ولاعبيه، مشيرًا إلى أن الانفعالات المصاحبة للمباريات الكبرى لا تبرر الخروج عن الإطار الرياضي.

وتطرق المدرب الأرجنتيني إلى نتيجة المباراة، معتبرًا أن الفريق المتأهل كان الأجدر بالعبور، وقال: «الفريق الذي فاز استحق التأهل، كنا قريبين من العودة في النتيجة، لكن ريال مدريد كان أكثر فاعلية في اللحظات المهمة».

ورفض سيميوني الخوض في أي تفاصيل إضافية بشأن الواقعة، مكتفيًا بتأكيد اعتذاره وإنهاء الجدل الدائر حول تصرفه، في محاولة لطي الصفحة والتركيز على المرحلة المقبلة.

وكان ريال مدريد قد حسم مواجهة نصف النهائي لصالحه، قبل أن يتوج برشلونة لاحقًا بلقب كأس السوبر الإسباني، على حساب الميرنغي.