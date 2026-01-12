عصام فايز على رادار الوصل



تردد اسم عصام فايز «25 عاماً» لاعب وسط عجمان، داخل نادي الوصل في الساعات الماضية، لكسب توقيعه في فترة التعاقدات الشتوية التي تنطلق، غداً الثلاثاء، دعماً لصفوف «الإمبراطور» في بقية مشوار الموسم الحالي، بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

وعلم «البيان» أن النادي يسعى بشكل جاد لكسب توقيع فائز بالاتفاق مع ناديه، وأن مفاوضات مبدئية تمت أخيراً حول إمكانية إطلاق سراح اللاعب، في الوقت الذي يرى فيه عصام فايز أن انتقاله إلى صفوف الوصل، سيكون إضافة كبيرة له في مسيرته الكروية.



ويعتبر الموسم الحالي، الثامن للاعب الدولي، في دوري المحترفين بشعار «البرتقالي» والذي بدأ معه مشواره في موسم 2018-2019 بأول ظهور له في مباراة واحدة لمدة 77 دقيقة، وواصل بعده مسيرته التصاعدية، حتى تحول إلى أحد أبرز العناصر في «دورينا».

وينتظر أن تأخذ المفاوضات الطابع الرسمي خلال الساعات المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى دعم صفوفه بعدد من العناصر، خصوصاً أنه ينافس على لقب بطولة الدوري، الذي يحتل فيه المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بجانب مشاركاته في دوري أبطال آسيا.



وفي السياق أكمل الوصل اتفاقه مع يحيى نادر، لاعب محور العين، في صفقة انتقال مؤجلة إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد انتهاء فترة قيده مع «الزعيم»، وأكدت المصادر أن يحيى نادر حسم قراره بالتوقيع في كشوفات «الإمبراطور» الذي يسعى إلى تعزيز صفوفه والمنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة.