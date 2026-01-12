«الكاف» يفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فتح تحقيق عاجل في أحداث وصفت بـ«غير المقبولة» شهدتها مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك عقب تقارير رسمية وأدلة مصورة رصدت سلوكيات مثيرة للجدل خلال مواجهتي المغرب مع الكاميرون، والجزائر أمام نيجيريا.



وأوضح «كاف» في بيان رسمي أن التقارير التحكيمية ولقطات الفيديو التي جرى جمعها تشير إلى تجاوزات محتملة من بعض اللاعبين والمسؤولين خلال المباراتين، ما دفع الاتحاد القاري إلى إحالة الوقائع إلى المجلس التأديبي من أجل التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبوت أي مخالفات.



وشدد البيان على إدانة الاتحاد الأفريقي لأي سلوك غير لائق داخل الملاعب، خصوصاً ما يتعلق بالاعتراضات أو التصرفات التي تستهدف الطواقم التحكيمية أو اللجان المنظمة، مؤكداً التزامه بتطبيق لوائح الانضباط المعمول بها دون استثناء.



ولم تقتصر التحقيقات على ما جرى داخل أرض الملعب فقط، إذ كشف «الكاف» عن مراجعة لقطات إضافية مرتبطة بحوادث وقعت في المنطقة المختلطة المخصصة للتصريحات الإعلامية عقب المباريات، بعد الاشتباه في تورط بعض ممثلي وسائل الإعلام في سلوكيات غير مقبولة.



وأكد الاتحاد الأفريقي في ختام بيانه أن الحفاظ على الانضباط واحترام القيم الرياضية يظل أولوية قصوى في بطولاته، مشدداً على أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بعقوبات رادعة، بما يضمن نزاهة المنافسات القارية وسلامة عناصرها كافة.