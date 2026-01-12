خاص لـ«البيان» بالوتيللي عن سمعته المثيرة للجدل: لا أحد كامل نحن بشر نخطئ ونتعلم





أعرب المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيللي «35 عاماً» عن حماسه لبدء تجربته الجديدة مع نادي الاتفاق الإماراتي، مؤكداً ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتائج أفضل في دوري الدرجة الأولى. وقال بالوتيللي لـ«البيان» في أول تصريحاته الإعلامية في الإمارات: «لا أستطيع الانتظار لبدء هذه التجربة. أنا متأكد أننا نستطيع القيام بأشياء جيدة»، موضحاً أن اختياره خوض هذا التحدي الجديد جاء بعد اقتناعه بالمشروع الذي عرضه عليه رئيس النادي.

وأضاف الدولي الإيطالي السابق: «الرئيس ساحر، أقنعني بالمجيء إلى هنا. المشروع جيد ولهذا قررت الانضمام. إنه تحدٍّ مختلف عن كل ما عشته من قبل، لكنني أؤمن به».



وأقرّ مهاجم مانشستر سيتي السابق بأنه لا يملك معرفة دقيقة بكرة القدم في الإمارات أو الخليج بشكل عام، لكنه عبّر عن تفاؤله بعد متابعته مباراة فريقه الجديد ويونايتد التي خسرها الاتفاق بنتيجة 3-2، قائلاً إن الفريق قادر على التطور وتحقيق نتائج أفضل مع العمل خلال الأسابيع المقبلة. وبخصوص إمكانية مشاركته قريباً، قال بالوتيللي إنه قد يظهر في المباراة المقبلة أو بعدها بقليل، مضيفاً بابتسامة: «لا أحتاج إلى الكثير من الوقت.. فقط تسديدة واحدة».



تجربة جديدة

وأعرب بالوتيللي عن أمله في أن تمثل تجربته الجديدة في الإمارات فرصة لإحياء مسيرته، بعد فترة اتسمت بالتذبذب في إيطاليا، مؤكداً ثقته الكبيرة بإمكاناته رغم كل ما مر به في السنوات الأخيرة.

وقال مهاجم «الأزوري» السابق إنه تلقى أكثر من عرض من الأندية الإيطالية إلا أنه فضل التجربة الجديدة في الإمارات، مشيراً إلى أنه عندما تلقى العرض من رئيس نادي الاتفاق كان متردداً في البداية وتواصل مع مواطنه أندريا بيرلو المدرب الحالي لفريق يونايتد، الذي أخبره أن الحياة في دبي أكثر من رائعة، وهو ما شجعه على خوض هذه التجربة.



وقضى بالوتيللي مسيرة مليئة بالمشكلات خلال اللعب في أكبر أندية أوروبا، مثل ميلان، وإنتر ميلان، ومانشستر سيتي، وليفربول، ونيس، وأولمبيك مرسيليا، قبل اللعب في الموسم الماضي مع جنوى في الدوري الإيطالي.

وعن سمعته المثيرة للجدل في كثير من الأحيان مع الأندية التي لعب معها، رد بالوتيللي: «لا أحد كامل. نحن بشر نخطئ ونتعلم، والأهم أن نكبر ونتطور.

واستعاد اللاعب إحدى أبرز محطات مسيرته بقوله إن أفضل ذكرياته تبقى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي «في اللحظات الأخيرة»، واصفاً ذلك بأنه «ذكرى لا تُنسى».



اعتراف

واعترف بالوتيللي بأنه اتخذ في الموسم الماضي القرار الخطأ الذي غيّر مسار مشواره الكروي، بعدما فضّل البقاء في صفوف جنوى رغم تلقيه عروضاً مهمة، موضحاً أنه كان يملك خيارات عدة، لكنه اختار الاستمرار مع جنوى تحت قيادة مدرب كان يعلم مسبقاً أن العلاقة معه لن تكون في أفضل حالاتها، مضيفاً أن هذا القرار كان حاسماً في مساره.

وأضاف اللاعب الدولي السابق: «لو لم يتم اتخاذ هذا الخيار، لكنت اليوم ما زلت في جنوى»، في إشارة إلى تغير الظروف الفنية داخل النادي. وختم حديثه بتحديد هدفه مع الاتفاق قائلاً: إن الأولوية حتى الصيف المقبل هي ضمان البقاء في الدرجة الأولى، قبل السعي في الموسم التالي إلى المنافسة على الصعود.



