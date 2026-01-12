نسبة فوز استثنائية.. كيف تفوق فليك على كبار مدربي برشلونة؟

فرض الألماني هانز فليك نفسه سريعًا على تاريخ الكلاسيكو، بعدما قاد برشلونة لتحقيق فوز جديد على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، ليواصل تسجيل أرقام مميزة في واحدة من أصعب المواجهات في كرة القدم العالمية، ويضع اسمه في مقارنة مباشرة مع كبار مدربي النادي الكتالوني عبر التاريخ.

وجاء تتويج برشلونة بالسوبر الإسباني 2026 بعد الفوز على ريال مدريد، ليمنح فليك انتصاره الخامس في ست مباريات فقط خاضها أمام الغريم التقليدي، بنسبة فوز بلغت 83.3%، وهي الأعلى في تاريخ مدربي برشلونة الذين أداروا أكثر من مباراة واحدة في الكلاسيكو.

ويعكس هذا الرقم تفوقًا واضحًا للمدرب الألماني على أسماء تاريخية صنعت أمجاد النادي، يتقدمها بيب غوارديولا الذي حقق 9 انتصارات في 15 مواجهة بنسبة فوز بلغت 60%، ويوهان كرويف الذي فاز في 9 مباريات من أصل 25 بنسبة 36%، إلى جانب مدربين آخرين مثل تيري فينابلز وفرديناند داوتشيك وهيلينيو هيريرا، الذين توقفت نسب فوزهم عند 50%.

وحقق فليك هذا التفوق رغم قصر فترته التدريبية، حيث لم يكتمل موسمه الثاني مع برشلونة بعد، إلا أن تأثيره في المباريات الكبرى بدا فوريًا، خاصة في مواجهات ريال مدريد، سواء على مستوى النهائيات أو مباريات الدوري الإسباني، إذ خاض ثلاث مباريات في الليغا أمام الغريم، فاز في اثنتين منها.

ولم يقتصر نجاح فليك على حصد الانتصارات فقط، بل امتد إلى التتويج بالألقاب، بعدما رفع لقبه الرابع مع برشلونة، والثالث له في نهائي يجمعه بريال مدريد، ما عزز حضوره كأحد أبرز المدربين في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.