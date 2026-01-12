رسالة من المدرجات.. مشجع برشلونة يلفت انتباه لابورتا بطريقة خاصة

لفتت لقطة طريفة الأنظار في كواليس نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما وجه مشجع شاب رسالة غير تقليدية إلى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عكست طبيعة العلاقة الخاصة بين الإدارة والجماهير.

وخلال لقاء غير رسمي جمع لابورتا بعدد من جماهير برشلونة، اقترب أحد المشجعين من رئيس النادي وقدم له دولارًا واحدًا، في إشارة إلى الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، قائلاً بابتسامة إنه يرغب في المساهمة ولو بشكل بسيط في دعم صفقات برشلونة المقبلة.

وتفاعل لابورتا مع الموقف بهدوء وروح ودية، رافضًا قبول المبلغ، ومؤكدًا للمشجع تقديره لمشاعره ونواياه الطيبة، في رد لاقى تفاعلًا واسعًا بين الحاضرين، وعكس صورة رئيس قريب من جماهيره، يدرك حجم القلق الذي يساورهم تجاه الوضع الاقتصادي للنادي.

ويعيش برشلونة واحدة من أكثر فتراته تعقيدًا على الصعيد المالي، بعد سنوات من تراكم الديون وارتفاع فاتورة الرواتب، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل مباشر على إيرادات النادي، وفرضت قيودًا صارمة على تحركاته في سوق الانتقالات.

ولم تقتصر الأزمة على ملف الصفقات فقط، بل امتدت لتشمل صعوبات في تسجيل اللاعبين الجدد والالتزام بسقف الرواتب، ما جعل مستقبل الفريق محل نقاش دائم بين الإدارة والجماهير، ودفع بعض الأنصار للتعبير عن دعمهم بطرق مختلفة.

وفي سياق متصل، شهدت الساعات التي سبقت نهائي السوبر أجواء احتفالية داخل معسكر برشلونة، حيث أقيم العشاء التقليدي قبل المباراة بحضور الإدارة والجهاز الفني، وظهر لابورتا وهو يردد نشيد النادي وسط أجواء من التفاؤل، في محاولة لبث طاقة إيجابية قبل مواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد.

يذكر أن المباراة انتهت بتتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-2.