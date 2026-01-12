نهاية مختلفة للكلاسيكو.. تصرف لاعب مدريد يفرض نفسه بعد السوبر

فرضت ليلة نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد لقطة خارج إطار المنافسة، بعدما خطف تصرف فردي من أحد لاعبي الميرنغي الأنظار عقب صافرة النهاية، ليمنح الكلاسيكو خاتمة مغايرة لما اعتادته الجماهير في مثل هذه المواجهات المشحونة.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 3-2، في لقاء اتسم بالإثارة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن تنطلق احتفالات الفريق الكتالوني بالتتويج باللقب.

وبعد صافرة النهاية، غادر معظم لاعبي ريال مدريد أرض الملعب سريعًا متأثرين بخيبة خسارة النهائي، وسط أجواء من الإحباط والتوتر، دون أي تفاعل يذكر مع لاعبي برشلونة الذين بدأوا الاحتفال في وسط الملعب.

وكسر راؤول أسينسيو هذا السياق، بعدما اقترب من لاعبي برشلونة وحرص على تهنئتهم بالفوز، ليكون اللاعب الوحيد من صفوف ريال مدريد الذي بادر بهذه اللفتة، في تصرف عكس روحًا رياضية نادرة في مباريات الكلاسيكو.

ووثقت الكاميرات أسينسيو وهو يتبادل التحية مع لاعبي برشلونة قبل بدء مراسم التتويج، في لحظة وصفتها وسائل إعلام إسبانية بأنها تعبير صريح عن الاحترام المتبادل، بعيدًا عن حسابات المنافسة والنتيجة.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن هذه اللقطة لاقت إشادة واسعة، باعتبارها خروجًا عن المشهد العام الذي ساد لاعبي ريال مدريد عقب الخسارة، مؤكدة أن تصرف أسينسيو جسد قيم اللعب النظيف في واحدة من أكثر المباريات منافسة في كرة القدم الإسبانية.