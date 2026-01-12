خارج إطار المباراة.. لقطة مثيرة للجدل في ليلة تتويج برشلونة بالسوبر

شهدت ليلة تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد واقعة بعد صافرة النهاية، تمثلت في لقطة جدلية ارتبطت بتصرف من النجم الفرنسي كيليان مبابي، وفتحت باب النقاش حول تقاليد الكلاسيكو وحدود الروح الرياضية بين الغريمين.

وبحسب ما تداولته تقارير صحفية إسبانية، كان لاعبو ريال مدريد في طريقهم لتشكيل ممر شرفي لتحية لاعبي برشلونة عقب تتويجهم باللقب، قبل أن يتدخل مبابي مطالبًا زملاءه بمغادرة أرض الملعب وعدم تنفيذ اللقطة البروتوكولية المعتادة في مثل هذه المناسبات.

وجاءت الواقعة لتثير ردود فعل متباينة، خاصة أن برشلونة كان قد التزم في مناسبات سابقة بتقاليد الروح الرياضية ووقف في ممر شرفي لتحية ريال مدريد، ما جعل تصرف لاعبي الفريق الملكي هذه المرة محل تساؤلات وانتقادات من جانب شريحة من المتابعين.

واعتبر عدد من المتابعين أن الممر الشرفي، رغم كونه تقليدًا غير إلزامي، يظل رمزًا لاحترام المنافس، خصوصًا في مباراة بحجم الكلاسيكو، فيما رأى آخرون أن الموقف يعكس توتر اللحظة وحدة المنافسة في النهائي الكبير.

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة 3-2 في النهائي، في مباراة حافلة بالإثارة حتى دقائقها الأخيرة.