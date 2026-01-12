روح رياضية في ليلة السوبر..لقطة دعم لأراوخو تخطف الأنظار

شهد نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد مشهدًا مميزًا، بظهور دعم غير متوقع للمدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، عقب عودته للمشاركة مع برشلونة بعد فترة غياب صعبة.

وعاد أراوخو إلى الملاعب في نهائي السوبر، بعد أكثر من شهر من الابتعاد عن المباريات، بسبب معاناة نفسية أثرت على جاهزيته الذهنية، عقب طرده في مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، وما تبعه من فقدان للثقة، رغم سلامته البدنية.

وشارك المدافع الأوروجواياني في اللقاء الذي انتهى بتتويج برشلونة باللقب، ليسهم في إنجاز جديد لفريقه، ويغلق صفحة مرحلة وصفها المقربون بأنها كانت من الأصعب في مسيرته الاحترافية.

وخلال فترة الغياب، حظي أراوخو بدعم كامل من نادي برشلونة، وحرص على الابتعاد مؤقتًا لاستعادة توازنه، حيث قام بخلوة روحية، قبل أن يعود للمشاركة الرسمية في نهائي السوبر، ويحتفل باللقب مع زملائه وسط أجواء خاصة.

ولم تقتصر مظاهر الدعم على لاعبي برشلونة، إذ التقطت عدسات الكاميرات لقطة إنسانية لداني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، وهو يقترب من أراوخو عقب المباراة للاطمئنان عليه، في مشهد عكس روحًا رياضية نادرة في مباريات الكلاسيكو، ورد عليه مدافع برشلونة قائلًا: «بخير، أفضل.. شكرًا جزيلًا لك».

كما ظهر فينيسيوس جونيور وهو يتبادل الحديث مع أراوخو قبل نهاية اللقاء، في لقطة أخرى جسدت الاحترام المتبادل بين لاعبي الفريقين، رغم حدة التنافس التاريخي بين برشلونة وريال مدريد.

ومن جانبه، أشاد رافينيا، نجم المباراة وأفضل لاعب فيها، بعودة أراوخو، مؤكدًا أن وجوده يمثل إضافة كبيرة للفريق، وقال إن تجاوز الفترات الصعبة جزء طبيعي من مسيرة أي لاعب يتحمل ضغط المسؤولية في نادٍ بحجم برشلونة.