ليفاندوفسكي يكشف تفاصيل ما دار داخل برشلونة قبل كلاسيكو السوبر

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن الخطة التي اعتمدها الفريق للتفوق على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، مؤكدًا أن التحضير للمباراة ركز على كيفية التعامل مع التكتل الدفاعي للمنافس والصبر في بناء الهجمات.

وجاءت تصريحات ليفاندوفسكي عقب فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، التي شهدت تسجيله الهدف الثاني للفريق الكتالوني، فيما وقع البرازيلي رافينيا على الهدفين الأول والثالث.

وأوضح مهاجم برشلونة، في حديثه لقناة «موفيستار» الإسبانية، أن ريال مدريد اعتمد على التراجع الدفاعي لإغلاق المساحات أمام لاعبي برشلونة، وهو ما تطلب هدوءًا في التحضير وعدم التسرع داخل منطقة الجزاء.

وقال ليفاندوفسكي إن الفريق كان يدرك صعوبة اختراق الدفاع المتكتل، مشيرًا إلى أن الحل تمثل في التحلي بالصبر، واللجوء إلى العرضيات واللعب الجماعي لخلق الفرص، حتى نجح برشلونة في الوصول إلى مرمى ريال مدريد وتحقيق التفوق.

وأشاد المهاجم البولندي بزميله رافينيا، معتبرًا أنه لاعب يعرف جيدًا كيف يتمركز داخل منطقة الجزاء، ويجيد استغلال التوقيت المناسب للتسجيل، مؤكدًا أن الانتصار جاء نتيجة عمل جماعي متكامل.

وأضاف ليفاندوفسكي أن الفوز في الكلاسيكو يحمل دائمًا طابعًا خاصًا، مشددًا على أن برشلونة قدّم أداءً جيدًا في شوطي المباراة، وسعى لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، قبل أن ينجح في حسم اللقاء والتتويج باللقب.

ويعد ليفاندوفسكي أحد أبرز عناصر برشلونة في المواجهات الأخيرة أمام ريال مدريد، بعدما ترك بصمة واضحة في انتصارات الفريق الكتالوني خلال الموسمين الماضيين في مختلف البطولات المحلية.