ألونسو يتحدث عن خسارة الكلاسيكو ويضع السوبر في خانة مختلفة

علق تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، على خسارة فريقه أمام برشلونة بنتيجة 2-3 في نهائي كأس السوبر الإسباني، مؤكدًا أن الهزيمة مؤلمة بطبيعة الحال، لكنها جاءت بعد مباراة متكافئة ومثيرة، مشددًا في الوقت نفسه على أن البطولة لا تمثل أولوية قصوى ضمن أهداف الموسم.

وقال ألونسو في تصريحات عقب اللقاء، إن فريقه قدم مباراة قوية وكان قريبًا للغاية من تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، إلا أن إهدار فرصتين محققتين حال دون العودة في النتيجة.

وأضاف مدرب ريال مدريد أن المنافسة ظلت مشتعلة حتى صافرة النهاية، مهنئًا برشلونة على التتويج باللقب، ومشيرًا إلى أن فريقه أظهر شخصية قوية وقاتل بشراسة طوال مجريات اللقاء.

وأوضح ألونسو أن ريال مدريد نجح في العودة خلال الشوط الأول بعد تأخره، لينهيه بالتعادل 2-2، معتبرًا أن آخر 15 دقيقة من الشوط الأول كانت من أكثر فترات المباراة إثارة، في ظل تبادل الفرص والضغط المتواصل من الطرفين.

وتابع أن الشوط الثاني شهد تقاربًا كبيرًا في المستوى، لافتًا إلى أن هدف برشلونة الثالث جاء في توقيت حاسم، قبل أن يحاول ريال مدريد إدراك التعادل دون توفيق.

وأشاد ألونسو بأداء فينيسيوس جونيور، مؤكدًا أن اللاعب قدم مباراة مميزة وسجل هدفًا مهمًا، وشكل مصدر خطورة مستمرة على الجبهة اليسرى، إلى جانب الجهد الجماعي الذي بذله الفريق بأكمله.

وختم مدرب ريال مدريد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة طي صفحة السوبر الإسباني سريعًا، موضحًا أن البطولة تعد الأقل أهمية في الموسم، وأن التركيز سينصب على الاستحقاقات المقبلة ورفع معنويات اللاعبين.