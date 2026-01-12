90 دقيقة من الإثارة.. برشلونة يحسم الكلاسيكو ويتوج بكأس السوبر الإسباني

توج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، في كلاسيكو جاء حافلًا بالإثارة وتقلبات النتيجة حتى الدقائق الأخيرة.

وافتتح برشلونة التسجيل عند الدقيقة 36، بعدما قاد رافينيا انطلاقة سريعة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل شباك ريال مدريد، مانحًا فريقه التقدم في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك ريال مدريد التعادل سريعًا عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 47، قبل أن يعيد روبرت ليفاندوفسكي التقدم لبرشلونة بعدها بدقيقتين، مسجلًا الهدف الثاني للفريق الكتالوني.

ورفض ريال مدريد الاستسلام، ونجح في العودة مجددًا إلى أجواء اللقاء بتسجيل هدف التعادل عبر جونزالو جارسيا في الدقيقة 52، ليشتعل الصراع بين الفريقين مع استمرار تبادل الهجمات.

واستمر التعادل قائمًا حتى الدقيقة 73، حين أطلق رافينيا تسديدة اصطدمت بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها، لتسكن شباك ريال مدريد، مسجلًا الهدف الثالث الذي حسم به برشلونة لقب السوبر.

وشهدت المباراة ندية كبيرة والتحامات قوية، وسط محاولات متبادلة من الطرفين لحسم اللقاء، قبل أن ينجح برشلونة في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ويتوج باللقب في واحدة من أكثر مباريات الكلاسيكو إثارة خلال السنوات الأخيرة.