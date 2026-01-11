ميرال مدرب الوصل: أشعر أنني أسوأ مدرب بعد الخسارة من شباب الأهلي

بارك مسعود ميرال، مدرب الوصل، فوز شباب الأهلي على فريقه 3-1، على استاد راشد مساء اليوم، في «ديربي دبي» المؤجل بين الفريقين من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «نبارك لشباب الأهلي الفوز، قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول وسجلنا هدفًا، ومن جزئيات بسيطة تمكن شباب الأهلي من تسجيل هدفيه، وإن شاء الله نعوض في مبارياتنا المقبلة».

وأضاف: «علينا التركيز في تدريباتنا المقبلة، ليعود الوصل إلى نتائجه الإيجابية في المرحلة المقبلة، وفريقنا يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولست في الموقف المناسب للحديث عن صفقات شتوية ممكنة لدعم صفوف الفريق خلال فترة القيد والانتقالات المقبلة».

ورد في الختام على تساؤل عن مستقبله مع الوصل، قائلًا: «كل الذي أستطيع قوله إنني أشعر بأنني أسوأ مدرب بعد الخسارة أمام شباب الأهلي، وكل ما أفكر فيه الآن هو التركيز على تدريبنا غدًا، وأتمنى العودة إلى نتائجنا الجيدة خلال المرحلة المتبقية من الموسم الجاري».