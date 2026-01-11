سوزا مدرب شباب الأهلي: المنصوري قادر على الاحتراف أوروبيًا

أكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أن فريقه حقق فوزًا مهمًا في مباراة كبيرة على ضيفه الوصل بنتيجة 3-1، في «ديربي دبي» المؤجل بين الفريقين من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، ووصف الوصل بالفريق «المتمرس»، وأثنى على أداء «الفرسان»، وخاصة محمد جمعة المنصوري، مشددًا على أنه قادر على الاحتراف أوروبيًا.

وقال: «دخلنا المباراة بفرص واضحة للتسجيل، وفقدنا التركيز بعض الشيء بعدما سرعنا نسق الأداء، ما سمح للوصل بالاستفادة من بعض الهفوات، وفي آخر 15 دقيقة من الشوط الأول، لم يكن هناك أداء من الفريقين».

وأضاف: «تحدثنا بين الشوطين عن الأمور التي يمكننا التحكم فيها بأيدينا دون التأثر بأي عوامل خارجية، ونجحنا في العودة والتسجيل، وحققنا فوزًا مستحقًا وأكدنا أننا فريق بطل، ونعمل بشكل يومي لتحقيق هذا الهدف».

وعن هدف الوصل، الذي بات الثاني في شباك شباب الأهلي في النسخة الحالية من الدوري، قال: «تلقينا هدفًا من ركلة جزاء، ولكننا سجلنا أهدافًا جيدة، ومنها هدف محمد جمعة المنصوري، والذي يؤكد أن شباب الأهلي يملك دفاعًا وهجومًا جيدين».

وأكمل: «شباب الأهلي يظهر تضامنًا ووحدة، وهذا ما يظهر حتى الآن في مستوانا ونتائجنا في الدوري، والمنصوري لاعب واعد ننتظر منه الكثير، والجميع يعلم أن هذا اللاعب لديه قوة غير طبيعية، وهو من أفضل اللاعبين المواطنين القادرين على اللعب أوروبيًا على أعلى المستويات».

واختتم قائلًا: «المنصوري لديه تركيز كبير على مسيرته، ويستحق ثقة الجهاز الفني وزملائه، وأنا أثق أنه على الطريق الصحيح للحصول على فرصته الكاملة مع المنتخب، وأتمنى أن يحصل على فرصة للاحتراف في أوروبا، لأنه قادر على ذلك».