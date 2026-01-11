ثلاثية تمنح شباب الأهلي فوزاً مثيراً على الوصل في «ديربي دبي»



استفاد شباب الأهلي من الفوز على مضيفه الوصل 3-1، في «ديربي دبي» المؤجل من الجولة التاسعة على استاد راشد مساء اليوم، ومن الوصول إلى النقطة 26، ومن تعادل الوحدة وضيفه الشارقة 1-1، في اللقاء المؤجل من الجولة نفسها أمس، لينفرد «الفرسان» بوصافة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وبفارق نقطة عن الوحدة الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما بقي الوصل في المركز الرابع بتوقف رصيده عند 22 نقطة.



وافتتح الوصل التسجيل بهدف علي صالح في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ليعود اللاعب للتسجيل أمام «الفرسان» بعد غياب 1401 يوماً، ويضع هدفه الثاني في مرمى شباب الأهلي بعد هدف أول شخصي عندما فاز الوصل بهدفين نظيفين في 12 مارس 2022، وتعادل شباب الأهلي بهدف يوري سيزار في الدقيقة 49، قبل أن يعود سيزار ويسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 69، قبل أن يضيف محمد جمعة المنصوري الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وغلب الحذر الدفاعي على الأداء في الشوط الأول، وأخطأ ادريلسون سيلفا لاعب الوصل، ليخطف ماتيوس ليما، الكرة وينفرد، ولكن حال تألق خالد السناني حارس الوصل، دون هدفا لشباب الأهلي في الدقيقة 28، واشتعلت الأجواء بعدها مع ارتفاع رتم اللقاء تدريجيا، وتألق حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، في التصدي لتسديدة ذكية للوصل بقدم علي صالح في الدقيقة 34.



وتألق المقبالي مجددا، ومعه المدافع ايغور، في إنقاذ مرمى «الفرسان» من فرصة وصلاوية ثانية للتسجيل في الدقيقة 38، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل بعد التدخل مع لاعبه سفيان بوفتيني من قبل ايغور، وسددها علي صالح، مسجلا هدفا لـ «الإمبراطور» في الدقيقة 44، وحافظ السناني، على تفوق الوصل بتصديه لتسديدة بالا القوية مع نهاية الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ونشط شباب الأهلي مع انطلاقة الشوط الثاني، وتراجع الوصل أمامه دفاعيا، ليدرك «الفرسان» التعادل سريعا في الدقيقة 49، بعد هجمة منظمة، وتمريرة من كارتابيا داخل منطقة الجزاء، ليحول يوري سيزار، الكرة بلمسة ذكية في شباك الوصل، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.



وأضاف يوري سيزار، الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 69، من متابعة جيدة لكرة سقطت أمامه من السناني الذي تصدى لتسديدة أخرى على مرتين من سيزار في الدقيقة 75، وضغط الوصل في الدقائق الأخيرة، وتدخل المقبالي في التوقيت المناسب، وأمسك كرة قبل أن ينفرد الوصلاوي سيرجيو بيريرا في الدقيقة 82، وأنهى البديل محمد جمعة المنصوري، على آمال الوصل بالعودة بهدف ثالث لشباب الأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة 88، بعد هجمة مرتدة سريعة، ليزيد «الفرسان» من ضغطهم على صدارة العين قبل نهاية الدور الأول للدوري.