الشناوي يرد بصورة على اتهامات التسبب في هدفي كوت ديفوار

نشر محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري، صورة على حسابه الشخصي على منصة إنستغرام، تبرز وجود خطأ ضده في الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار في مرماه خلال مباراة الأمس، التي انتهت لمصلحة المنتخب المصري بنتيجة 3-2.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، بعد تغلبه على نظيره الإيفواري في الدور ربع النهائي، حيث افتتح عمر مرموش التسجيل لمصر في الدقيقة 4.

وضاعف رامي ربيعة النتيجة لمصر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 32، وقلص المنتخب الإيفواري الفارق عندما تسبب يان ديوماندي في هدف عكسي سجله أحمد فتوح بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

وأحرز محمد صلاح هدف المنتخب المصري الثالث، والرابع له في البطولة، في الدقيقة 47، قبل أن ينجح غيلا دوي في تقليص الفارق عند الدقيقة 73، وحمل الكثيرون الشناوي مسؤولية هدفي «الأفيال» في مرماه.