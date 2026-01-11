بعد إقصاء الكاميرون.. إيتو يبعث برسالة إلى فوزي لقجع

بعث صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، برسالة رسمية إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في خطوة حملت إشادة واضحة بالتنظيم المغربي للبطولة، وروحاً رياضية تجاوزت نتيجة المواجهة.



وجاءت رسالة إيتو بعد خسارة منتخب الكاميرون أمام المغرب بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي، وهي النتيجة التي أنهت مشوار «الأسود غير المروضة» في النسخة الحالية من البطولة المقامة على الأراضي المغربية.

وأعرب رئيس الاتحاد الكاميروني، عبر الرسالة التي وجهت إلى نظيره المغربي، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وجودة التنظيم، مشيداً بالترتيبات اللوجستية والظروف التي وفرتها الدولة المضيفة لكافة الوفود المشاركة، سواء على مستوى الإقامة أو التنقل أو الملاعب.



وأكدت الرسالة أن الوفد الكاميروني لمس احترافية عالية في إدارة البطولة، إلى جانب كرم الضيافة الذي رافق المنتخب وجماهيره في مختلف المدن التي احتضنت مباريات «الكان»، معتبراً أن التنظيم يعكس خبرة المغرب في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وفي ختام رسالته، تمنى إيتو التوفيق للمنتخب المغربي في بقية مشواره بالبطولة، معرباً عن تقديره للعلاقات التي تجمع الاتحادين المغربي والكاميروني، ومؤكداً أن المنافسة داخل الملعب لا تفسد قيم الاحترام والتعاون بين المؤسسات الكروية في القارة الأفريقية.