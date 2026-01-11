طرح تذاكر النسخة الثالثة من السوبر الإماراتي القطري

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإماراتي القطري، عن طرح تذاكر النسخة الثالثة من المسابقة، والتي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري. وتتضمن بطولة السوبر الإماراتي القطري في نسختها الثالثة، 4 مباريات بين فرق إماراتية وقطرية، للمنافسة على 4 ألقاب، وهي كأس السوبر، درع التحدي، درع السوبر، وكأس التحدي على الترتيب.



تجمع المباراة الأولى على كأس السوبر، بين الشارقة والغرافة يوم 22 يناير الجاري، على استاد ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، فيما يحتضن استاد آل نهيان في أبوظبي، المباراة الثانية على درع التحدي بين الوحدة والدحيل يوم 23 من الشهر نفسه، بتمام الساعة الثامنة.



وتقام المباراة الثالثة على درع السوبر بين شباب الأهلي والسد يوم 24 يناير الجاري، في استاد جاسم بن حمد بالدوحة، في الساعة الثامنة، وتجمع المباراة الرابعة على كأس التحدي بين الجزيرة والأهلي، وتقام يوم 25 من الشهر نفسه، على استاد محمد بن زايد، في الساعة الثامنة.