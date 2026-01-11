قبل صافرة البداية.. الأرقام ترسم ملامح الصراع المحتمل بين شباب الأهلي والوصل

قبل دقائق من انطلاقة مباراة شباب الأهلي وضيفه الوصل، على استاد راشد، مساء اليوم، في «ديربي دبي» المؤجل بينهما من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، تقف «البيان» عند بعض الأرقام المهمة في مسيرة ومواجهات الفريقين بالوقت الحاضر والماضي، والتي ترسم السيناريو المتوقع للمواجهة المرتقبة. وترصد أهم الأرقام تفوقاً واضحاً للوصل في آخر 8 مباريات جمعت بين الفريقين، بالفوز في 5 مباريات، وتسجيل 13 هدفاً، مقابل انتصارين لشباب الأهلي وتسجيل 9 أهداف، وانتهت مباراة واحدة بينهما بالتعادل وكان بنتيجة 2-2.



في النسخة الجارية من دوري أدنوك للمحترفين، يتفوق الوصل هجومياً بتسجيل 16 هدفاً، ولكنه الأضعف دفاعياً باستقبال مرماه 10 أهداف في 11 مباراة، مقابل تسجيل «الفرسان» 14 هدفاً، وتلقى مرماهم هدفاً واحداً في 10 مباريات.



ويتفوق شباب الأهلي في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن الوصل بالمركز الرابع، وتتساوى كفة الفريقين في عدد الأهداف المسجلة بالرأس برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وفي الوقت الذي سجل فيه شباب الأهلي 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء، لم يسجل «الإمبراطور» أي هدف من خارج المنطقة، في حين سجل الوصل 16 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، مقابل 11 هدفاً لشباب الأهلي. وسدد الوصل 106 كرات بدقة تصويب وصلت إلى 43.40%، ومنها 46 تسديدة على المرمى، مقابل 109 تسديدات لشباب الأهلي بدقة 40.37%، ومنها 46 تسديدة على المرمى، ونسبة نجاح «الفرسان» في المواجهات بلغت 53.6%، و«الإمبراطور» 52.48%.



ويتفوق الوصل في المواجهات الهوائية الناجحة بوصوله إلى نسبة 54.95%، مقابل 53.3% لشباب الأهلي، كما يملك الوصل 5364 تمريرة بدقة 87.92%، ومنها 2306 تمريرات في ملعب المنافس، وشباب الأهلي 4622 تمريرة بدقة 86.17%، ومنها 2111 تمريرة في ملعب المنافس.



ووصل متوسط نسبة استحواذ الوصل في مبارياته إلى 61.9%، مقابل 57.8% لشباب الأهلي الذي حصل على ركلة جزاء واحدة و51 ركلة ركنية، ولم تحتسب أي ركلة جزاء للوصل الذي حصل على 72 ركنية.

وارتكب الوصل ركلة جزاء واحدة، ولم يرتكب دفاع شباب الأهلي أي ركلة جزاء للمنافس، ولدى «الفرسان» 75 مراوغة، مقابل 83 مراوغة للوصل، وخرج «الفرسان» بشباك نظيفة في 9 مباريات، والوصل بـ4 مباريات بشباك نظيفة.