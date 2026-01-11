النصر يحسم أول صفقة في الانتقالات الشتوية

حسم النصر صفقة المدافع التركي سردار ساتشي «22 عاماً»، لاعب طرابزون سبور، على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، ليكون أول صفقات العميد في سوق الانتقالات الشتوية الحالية. ووصل اللاعب اليوم إلى دبي، تمهيداً لتوقيعه رسمياً على انضمامه إلى الفريق.

وحرص العميد على ضم المدافع التركي لسد النقص الدفاعي الذي خلفته إصابة مدافعه البرازيلي غوستافو أليكس، بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي أنهت موسمه مبكراً. ويملك ساتشي تجربة سابقة مع أندية بيشكتاش التركي وبراغا البرتغالي، قبل أن ينضم إلى طرابزون سبور، ما يمنحه خبرة على المستوى الأوروبي، إلى جانب حضوره في الدوري التركي، وأشارت بعض المصادر إلى أن النصر اقترب من حسم ثاني صفقاته مع لاعب آخر ينشط في أحد الدوريات الأوروبية.