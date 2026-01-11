بعد التوهج الأفريقي.. نادٍ إنجليزي يطلب ضم دياز مقابل 60 مليون يورو

جاء تألق إبراهيم دياز مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ليفتح ملف مستقبله مع ريال مدريد، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تحرك نادٍ إنجليزي للتعاقد مع اللاعب، في ظل متابعة دقيقة لمستوياته الاستثنائية خلال البطولة القارية.

وأفاد موقع «FICHAJES»، بأن نادي توتنهام وضع إبراهيم دياز على رأس أولوياته في سوق الانتقالات، ويدرس التقدم بعرض رسمي، تبلغ قيمته نحو 60 مليون يورو، مستفيداً من تألق اللاعب اللافت مع «أسود الأطلس» في أمم أفريقيا.



وجاء هذا الاهتمام الإنجليزي، متزامناً مع المستويات المبهرة التي يقدمها دياز رفقة منتخب المغرب، حيث تحولت مشاركته في البطولة إلى رسالة واضحة لإدارة ريال مدريد والجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو، بشأن أحقيته بدور أكبر داخل الفريق.



وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية، أن دياز يعيش ما وصفته بـ «بطولة العمر»، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم نسخة 2025 من «الكان»، وقاد منتخب بلاده إلى نصف النهائي بأداء استثنائي، سجل خلاله خمسة أهداف في خمس مباريات متتالية، أمام جزر القمر ومالي وزامبيا وتنزانيا والكاميرون.

وشددت الصحيفة على أن المغرب لم يكسب لاعباً مميزاً فقط بعد تحويل وجهته الدولية من إسبانيا، بل ربح قائداً قادراً على صناعة الفارق، معتبرة أن ما يقدمه دياز في البطولة، يؤكد أنه نجم يستحق دوراً أساسياً ضمن مشروع ريال مدريد.