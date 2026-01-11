قرارات الساعات الأخيرة تحسم خطة ريال مدريد أمام برشلونة في السوبر

تحسم الساعات الأخيرة قبل انطلاق نهائي كأس السوبر الإسباني، ملامح خطة ريال مدريد في مواجهة غريمه التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المرتقب، وسط حالة من الترقب تحيط بخيارات المدرب تشابي ألونسو، خاصة في ما يتعلق بجاهزية كيليان مبابي، والتعديلات الاضطرارية في خط الدفاع.

وتترقب الجماهير العربية والعالمية صافرة بداية اللقاء، في وقت يواصل فيه ريال مدريد استعداداته للمواجهة المهمة، وسط غموض فرض نفسه على الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، التي تركز الحديث خلالها على موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة أساسياً.



وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن مبابي شارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، بعد وصوله إلى جدة قبل ساعات قليلة من المران، إلا أن قرار الدفع به ضمن التشكيل الأساسي لا يزال معلقاً، على أن يحسمه تشابي ألونسو قبل المباراة بساعات.

وفي المقابل، تلقى الجهاز الفني لريال مدريد خبراً غير سار على الصعيد الدفاعي، بعد تأكد غياب المدافع الألماني أنطونيو روديجر عن المواجهة النهائية، إثر عدم مشاركته في التدريبات الجماعية، ما يفرض على ألونسو إجراء تعديلات اضطرارية في الخط الخلفي لمواجهة القوة الهجومية لبرشلونة.



ويرتبط الشكل التكتيكي للفريق بشكل مباشر بقرار مشاركة مبابي، إذ يميل ريال مدريد إلى اللعب بخطة 4-3-3 المعتادة، حال الدفع بالنجم الفرنسي منذ البداية، على أن يقود الهجوم كرأس حربة صريح، إلى جانب فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس على الأطراف، لتشكيل مثلث هجومي ضاغط.

أما في حال قرر ألونسو الاحتفاظ بمبابي كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، فإن الاتجاه الأقرب يتمثل في إشراك لاعب وسط رابع، ويبرز اسم النجم التركي أردا غولر كخيار أول، ليعتمد الفريق على ثنائي هجومي مكون من فينيسيوس ورودريجو، مع منح فينيسيوس حرية هجومية أكبر، وإعفائه من الأدوار الدفاعية التي تعرض بسببها لانتقادات خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الأخيرة.



وعلى مستوى الخط الخلفي، يفاضل الجهاز الفني بين أكثر من خيار لتعويض غياب روديجر، من بينها الدفع بالمدافع دين هويسن، الذي غاب عن التشكيل الأساسي في الديربي السابق، بسبب الحمل البدني الزائد، أو الاعتماد على ألفارو كاريراس في قلب الدفاع، مع الإبقاء على فران جارسيا في مركز الظهير الأيسر.

كما تأكدت جاهزية راؤول أسينسيو للمشاركة، بعد تعافيه من الإجهاد، ليكون مرشحاً للدخول في التشكيل الأساسي على حساب ديفيد ألابا، ضمن التعديلات الدفاعية المنتظرة قبل الكلاسيكو.



ومن المنتظر أن يواصل تيبو كورتوا حماية عرين ريال مدريد، في ظل مستوياته المميزة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب استمرار الاعتماد على الأوروجواياني فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد تألقه اللافت في نصف النهائي، بتسجيله وصناعته للأهداف، وهو المركز الذي يقدم فيه فالفيردي إضافة واضحة.

يذكر أن مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني تقام اليوم الأحد، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر.