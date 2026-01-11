لابورتا يكشف كواليس القطيعة مع ريال مدريد قبل نهائي السوبر

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن تفاصيل التوتر القائم في العلاقة مع ريال مدريد، مؤكداً أنها تمر بمرحلة «سيئة ومكسورة» في الوقت الحالي، وذلك قبل ساعات من مواجهة الفريقين الليلة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأوضح لابورتا، في تصريحات أدلى بها قبل اللقاء المرتقب، أن هناك قضايا عدة أدت إلى هذا التباعد بين قطبي الكرة الإسبانية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاحترام المتبادل لا يزال قائماً، وأن إصلاح العلاقة يبقى أمراً ممكناً حال توفرت الإرادة لدى جميع الأطراف.



وتطرق رئيس برشلونة إلى علاقته الشخصية بفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤكداً أنه يكن له التقدير والود، وقال: «أحترمه كثيراً، ولا أعلم إن كان سيحضر المباراة أم لا، فهذا قراره الشخصي، ونحن في برشلونة نلتزم دائماً بالتعامل وفق الانسجام المؤسسي».

وشدد لابورتا على طموح فريقه في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، معتبراً أن المباراة تمثل فرصة مهمة لبدء عام 2026 بصورة مثالية، ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية عنه قوله: «لدينا رغبة حقيقية في الفوز بهذا اللقب، وهو الأول الذي يمكننا تحقيقه هذا الموسم، لقد بلغنا النهائي بجدارة، وجماهير برشلونة تتطلع إلى افتتاح العام ببطولة».



وأضاف رئيس النادي الكتالوني أن التتويج بكأس السوبر غالباً ما يشكل دفعة معنوية كبيرة لبقية الموسم، ويسهم في رسم ملامحه بشكل إيجابي على الصعيدين الفني والنفسي. وعن الحديث المتعلق بالرغبة في الثأر بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، أوضح لابورتا أن الدافع الأساسي يتمثل في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، وقال: «الشعور السائد هو الرغبة في الانتصار، المنافسة بين الفريقين دائماً شرسة، وهناك شغف كبير لدى اللاعبين والجماهير للاحتفال بعد المباراة».



واختتم لابورتا تصريحاته بالتأكيد على أن المواجهة النهائية تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، مشيراً إلى أن كلا الفريقين يمتلك عناصر القوة، وقال: «في النهائي كل شيء وارد، أرى أن روح فريقنا القتالية أعلى، لكن ريال مدريد يملك أيضاً القدرة على الفوز، لقد وصلنا إلى هنا بعد مباراة قوية أمام أتلتيك بيلباو، ونحن مقتنعون بأن اللعب بنفس الكثافة سيقودنا إلى التتويج».