تاريخ متقارب وعقدة حديثة.. سجل مواجهات مصر والسنغال قبل نصف نهائي «الكان»

يعود تاريخ المواجهات بين منتخبي مصر والسنغال إلى الواجهة مجددًا، قبل اللقاء المرتقب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، في ظل أرقام تعكس تقاربًا في النتائج عبر السنوات، يقابله تفوق سنغالي في الذاكرة القريبة منذ خسارة «الفراعنة» نهائي نسخة 2021، ما يمنح المواجهة المقبلة أهمية خاصة في سباق التأهل إلى النهائي.

وأكمل منتخب مصر عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2025، بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، في مباراة مثيرة حسمها الفراعنة بنتيجة 3-2، ليواصلوا مشوارهم القاري بنجاح.

وضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره منتخب السنغال في الدور نصف النهائي للبطولة، في مواجهة تقام يوم الأربعاء المقبل، في صراع جديد يتجدد بين المنتخبين على الساحة القارية.

وشهد تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد منتخب السنغال، في مختلف البطولات القارية والعالمية، إقامة 15 مباراة سابقة بين المنتخبين، عكست تقاربًا كبيرًا في النتائج، وحقق منتخب مصر الفوز في 7 مباريات، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي، بينما انتهت مباراتان فقط بالتعادل.

وعلى مستوى الأهداف، سجل لاعبو منتخب مصر 9 أهداف في شباك السنغال، مقابل 7 أهداف سجلها لاعبو المنتخب السنغالي في مرمى مصر، وهو فارق طفيف يؤكد الطبيعة التنافسية للمواجهات.

وبالعودة إلى سجل المواجهات القارية في كأس الأمم الأفريقية، تعود أول مواجهة جمعت بين المنتخبين إلى دور المجموعات لنسخة عام 1986، والتي انتهت بفوز منتخب السنغال بهدف دون رد، وتجدد اللقاء بين المنتخبين في دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2000، ونجح منتخب مصر حينها في تحقيق الفوز بنفس النتيجة، بهدف دون مقابل.

وفي نسخة 2002، التقى المنتخبان مجددًا في دور المجموعات، وابتسمت النتيجة هذه المرة للمنتخب السنغالي، الذي فاز بهدف دون رد، وشهد نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2006 واحدة من أبرز محطات الصراع بين المنتخبين، بعدما تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، في طريقه للتتويج باللقب القاري.

وبعد غياب طويل للمواجهات القارية المباشرة، عاد المنتخبان للاصطدام في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن تحسم السنغال اللقب لصالحها عبر ركلات الترجيح، في مواجهة لا تزال حاضرة بقوة في الذاكرة المصرية.