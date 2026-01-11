هدف واحد يغير موقع مرموش بين هدافي منتخب مصر

غير عمر مرموش موقعه في سجل هدافي منتخب مصر عبر تاريخ كأس الأمم الإفريقية، بعدما سجل هدفًا أمام كوت ديفوار في ربع نهائي نسخة 2025، ليضيف اسمه إلى قائمة تاريخية طالما ارتبطت بكبار نجوم الفراعنة، ويؤكد حضوره المتصاعد في البطولات الكبرى.

وسجل مرموش هدفه في الدقيقة الرابعة من اللقاء، ليساهم في فوز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، ويقود الفراعنة إلى نصف النهائي، في مباراة عكست التأثير المباشر للنجم الشاب منذ اللحظات الأولى.

ورفع هذا الهدف رصيد مرموش إلى 3 أهداف في مشاركاته ببطولات أمم إفريقيا، ليعادل أرقام عدد من الأسماء البارزة في تاريخ المنتخب، من بينها محمد زيدان، مصطفى عبده، جمال عبدالحميد، أحمد المحمدي، محمود الجوهري، أحمد الكاس، ومحمود حسن «تريزيجيه»، واضعًا نفسه على مشارف مراكز أكثر تقدمًا في قائمة الهدافين التاريخيين.

وتمتد قيمة الهدف إلى توقيته وسياقه، بعدما جاء مبكرًا في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، وفي مواجهة إقصائية أمام أحد أقوى منتخبات القارة، ليمنح منتخب مصر أفضلية نفسية منذ البداية، ويؤكد قدرة عمر مرموش على الحسم في المواعيد الكبرى، بما يعزز مكانته داخل المنظومة الهجومية للفراعنة.

ويواصل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة مرتقبة أمام السنغال في نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل، في اختبار جديد قد يمنح مرموش فرصة إضافية لمواصلة التقدم في السجل التاريخي، وترسيخ اسمه كأحد الوجوه الهجومية الأبرز لجيل الفراعنة الحالي.