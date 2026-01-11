نيمار يمنح نجم ريال مدريد لقب أفضل لاعب وسط في العالم

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أدلى بتصريحات حول تقييمه لأفضل لاعبي خط الوسط في العالم، اختار خلالها نجم ريال مدريد الشاب أردا غولر ومنحه هذا اللقب.

وجاءت تصريحات نيمار في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وفتح باب النقاش بين الجماهير والمتابعين، خاصة بسبب الاسم الذي اختاره نجم البرازيل، ومنحه تقييمًا وصفه كثيرون بالمفاجئ، في ظل وجود عدد من الأسماء البارزة في مركز خط الوسط.

ونقلت صحيفة «سبورت» الإسبانية تصريحات نيمار، التي عبر خلالها عن إعجابه الكبير بلاعب ريال مدريد الشاب، قائلًا: «أردا غولر لاعب مذهل، ويمتلك جودة كبيرة جدًا»، في إشادة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير النادي الملكي ومحبي اللاعب.

ولم يكتف نيمار بهذا الحد، بل واصل حديثه مؤكدًا قناعته بقدرات غولر الفنية، قبل أن يطلق تصريحه الأكثر إثارة للجدل، حين قال: «أرى أن أردا غولر هو أفضل لاعب وسط في العالم في الوقت الحالي»، وهو ما فجر موجة من التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأثار اختيار نيمار حالة من الانقسام بين الجماهير، بين مؤيد لرؤية النجم البرازيلي، ومتحفظ يرى أن اللقب ما زال محل منافسة قوية في ظل وجود أسماء أخرى بارزة في مركز الوسط، لا سيما مع تجاهل نيمار غير المباشر لنجوم مثل بيدري وغيره من لاعبي الصف الأول.

ويعد أردا غولر من أبرز المواهب الصاعدة في صفوف ريال مدريد، حيث يواصل جذب الأنظار بإمكاناته الفنية العالية، ما جعله محل إشادة أحد أبرز نجوم الكرة العالمية.