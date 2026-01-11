النصر يقترب من ضم المدافع التركي سردار ساتشي

بات المدافع التركي سردار ساتشي (22 عاماً)، لاعب طرابزون سبور، قريباً من الانتقال إلى نادي النصر على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، في إطار تحركات «العميد» خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن النصر تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب من أجل تعزيز خطه الخلفي، حيث يسعى «العميد» إلى سد النقص الدفاعي الذي خلفته إصابة مدافعه البرازيلي غوستافو أليكس بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي أنهت موسمه مبكراً.

ويملك ساتشي تجربة سابقة مع أندية بيشكتاش التركي وبراغا البرتغالي، قبل أن ينضم إلى طرابزون سبور، ما يمنحه خبرة على المستوى الأوروبي إلى جانب حضوره في الدوري التركي.

وتعمل إدارة النصر على تقوية صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم، في محاولة لتدارك بعض الثغرات التي ظهرت في الخط الخلفي وبعض المراكز الأخرى.