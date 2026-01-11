كوت ديفوار تؤمن استقرار منتخب مصر حتى كأس العالم 2026

فتح الفوز المثير لمنتخب مصر على كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بنتيجة 3-2، باب الاستقرار الفني أمام «الفراعنة» حتى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما فعل هذا التأهل أحد البنود المهمة في عقد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، المرتبط بالوصول إلى المربع الذهبي للبطولة القارية.

وجاء عبور كوت ديفوار ليمنح منتخب مصر بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ويؤكد في الوقت نفسه استمرار القيادة الفنية الحالية حتى مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقًا لبنود التعاقد المبرمة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان بلوغ الدور نصف النهائي شرطًا أساسيًا في عقد الجهاز الفني مع اتحاد الكرة، باعتباره الحد الأدنى المستهدف في البطولة القارية، وهو ما تحقق بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، أمام حامل اللقب، ليغلق ملف أي تغييرات فنية خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل هذا الاستقرار الفني نقطة ارتكاز مهمة للمنتخب المصري قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام السنغال في نصف النهائي، فضلًا عن كونه خطوة محورية في إطار التحضير طويل المدى للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2026.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة المصري في تصريحات سابقة أن الوصول إلى المربع الذهبي يعد نتيجة مرضية تعكس تطور الأداء والانضباط الفني، مع التشديد على دعم الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، بما يضمن إعدادًا متوازنًا للمنتخب على المستويين القاري والعالمي.

وبهذا التأهل، يكون منتخب مصر قد حقق أكثر من مكسب في مواجهة واحدة؛ عبورًا قاريًا على حساب حامل اللقب، واستقرارًا فنيًا ممتدًا حتى كأس العالم، مع فرصة جديدة لمواصلة الحلم الإفريقي والمنافسة على اللقب القاري الثامن في تاريخه.

يذكر أن منتخب مصر سيلتقي نظيره السنغالي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في مواجهة مرتقبة تقام مساء الأربعاء المقبل.