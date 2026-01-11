فكرة صنعت الفارق.. خطة منتخب مصر تفرض نفسها في أمم إفريقيا

فرضت الخطة الفنية لمنتخب مصر نفسها بقوة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما نجح “الفراعنة” في تجاوز واحدة من أصعب محطات البطولة بإقصاء منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، ليحجزوا مقعدهم في الدور نصف النهائي، وسط إشادة واسعة بالانضباط التكتيكي والقراءة الفنية التي صنعت الفارق داخل المستطيل الأخضر.

وأعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بأداء لاعبيه عقب اللقاء، مؤكدًا أن التأهل جاء ثمرة مجهود جماعي وروح قتالية عالية، وقال في تصريحات تليفزيونية: «أشكر اللاعبين كثيرًا، مصريون بحق قاتلوا من أجل إسعاد شعبهم».

وأوضح المدير الفني أن الاعتماد على طريقة اللعب بخمسة مدافعين لم يكن قرارًا دفاعيًا بحتًا، بل رؤية فنية متكاملة بدأت منذ المباراة الثانية في البطولة، وتحديدًا أمام جنوب إفريقيا، مضيفًا:ر«لعبنا بـ5 مدافعين ليس من أجل الدفاع فقط، ولكن لتحقيق كثافة عددية في الدفاع والهجوم معًا».

وأشار حسام حسن إلى أن منتخب مصر كان الوحيد الذي لجأ لهذا الأسلوب في بدايات البطولة، قبل أن تلجأ منتخبات أخرى إلى تقليده لاحقًا، قائلًا: «لا يوجد فريق لعب بخمسة مدافعين منذ بداية البطولة غير مصر، وبعدها بدأت المنتخبات الأخرى في استخدام نفس الطريقة».

وأكد أن دور المدرب يقوم على الابتكار وصناعة الأفكار، التي قد تنجح أو تخطئ، لكنه شدد على ثقته في رؤيته الفنية وفي الجهاز المعاون واللاعبين، موضحًا: «المدرب فكرة، وقد يصيب أو يخطئ، لكن لدي ثقة في تفكيري، والأهم ثقتي في اللاعبين وقدرتهم على تنفيذ المطلوب».

وتوقف مدرب منتخب مصر عند الدور الكبير الذي يقوم به الثنائي الهجومي محمد صلاح وعمر مرموش، مشيرًا إلى أن واجباتهما لا تقتصر على الشق الهجومي فقط، بل يمتدان ليشكلا أول خط دفاع في الفريق، وهو ما ساهم في نجاح التحولات السريعة التي اعتمد عليها المنتخب خلال اللقاء.

وقال حسام حسن في هذا الصدد: «محمد صلاح وعمر مرموش أول خط دفاع للفريق، والتحولات الهجومية كانت مقصودة لأننا نعرف أن المساحات ستظهر، ولاعبونا لديهم القدرة على استغلالها».

وختم المدير الفني تصريحاته بتوجيه الشكر مجددًا للاعبين، مؤكدًا أن ما تحقق هو خطوة مهمة في مشوار البطولة، لكن التركيز الآن منصب على المرحلة المقبلة، في ظل طموح جماهيري كبير بمواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في مواجهة مرتقبة تقام يوم الأربعاء المقبل، في اختبار جديد لقدرة الخطة الفنية المصرية على فرض نفسها أمام واحد من أقوى منتخبات القارة.