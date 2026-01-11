صلاح يتقدم صفوف منتخب مصر قبل اختبار السنغال في نصف نهائي «الكان»

تقدم محمد صلاح صفوف منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما تحمل قائد الفراعنة مسؤولية الضغوط المحيطة بالمنتخب، مؤكدًا أن الفريق لا يصنف كمرشح أول للقب، لكنه سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق الحلم القاري.

وجاءت تصريحات صلاح عقب فوز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، في مباراة مثيرة حسمها الفراعنة بعد أداء قوي، ليضربوا موعدًا جديدًا مع منتخب السنغال، في مواجهة تعيد إلى الأذهان نهائي نسخة 2021.

وأكد قائد المنتخب المصري، سعادته الكبيرة بالأداء والانتصار، مشددًا على أن الفوز جاء نتيجة العمل الجماعي والانضباط داخل الملعب، وقال: «اللاعبون أدوا كل ما عليهم، واستطعنا استغلال الفرص رغم أننا لم نكن موفقين في الكرات الثابتة، لكننا قدمنا مباراة كبيرة وفزنا».

وأوضح صلاح أن المنتخب المصري لا يدخل البطولة بصفته المرشح الأبرز، قائلًا: «لا أستطيع أن أقول إننا مرشحون للفوز باللقب، المنتخبات الثلاثة الأخرى في نصف النهائي لديها لاعبون ينشطون في أوروبا، بينما أغلب لاعبينا محليون، وهذا ليس تقليلًا من زملائي».

وأضاف: «نحن نحب بلدنا وسنبذل أقصى جهد ممكن من أجل الفوز، لكن الضغط على اللاعبين لن يفيد، اتركوني أنا أتحمل هذا الضغط».

وتحدث نجم ليفربول عن تحمله المستمر للمسؤولية داخل المنتخب، قائلًا: «أنا أكثر من يريد الفوز بهذا اللقب، حققت كل شيء في كرة القدم ما عدا هذا اللقب، والضغط موجود علي منذ فترة طويلة، ولم يبدأ قبل أسابيع قليلة».

كما أشار صلاح إلى الروح الجماعية داخل المعسكر، مؤكدًا أن الأجواء الحالية هي الأفضل في مسيرته الدولية، وقال مازحًا: «لو تم تصوير هذا المعسكر، فهو الأفضل في حياتي الكروية، وأتمنى أن نتوج بلقب أمم إفريقيا».

وفي تعليق ساخر، رد صلاح على التصريحات السابقة لمدرب منتخب مصر حسام حسن بشأن عدد المحترفين في المنتخب، قائلًا: «من وقت ما كابتن حسام قال إن عندنا لاعبين محترفين وربع، بقينا ثلاثة أرباع، ولا حد فينا بيلعب».

وعن المواجهة المقبلة، شدد صلاح على صعوبة مباراة السنغال، مؤكدًا احترامه الكبير للمنافس، وقال: «مباراة السنغال ستكون صعبة للغاية، لديهم لاعبون من أفضل الأندية الأوروبية، لكننا سنقاتل ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوز».

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، مساء الأربعاء المقبل، في مواجهة توصف بـ«النهائي المبكر»، في ظل امتلاك المنتخبين تاريخًا ثقيلًا وطموحات كبيرة في سباق اللقب.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت مصر، وسط ترقب جماهيري واسع داخل القارة الإفريقية وخارجها.