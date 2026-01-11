رياض محرز: نيجيريا تستحق الذهاب بعيدًا في كأس أفريقيا

أعلن قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، أن كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب هي آخر بطولة قارية يخوضها في مسيرته مع «محاربي الصحراء»، مؤكدًا بعد الخسارة من نيجيريا بثنائية نظيفة: «هذه آخر مشاركة لي في كأس الأمم الأفريقية، هذا أمر مؤكد، لكن لا يزال لدي شيء أريد أن أقدمه مع المنتخب».

وأقر محرز بأن منتخب بلاده لم ينجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف، رغم امتلاك الكرة وخلق العديد من الفرص، موضحًا أن الإقصاء «جزء من كرة القدم، أحيانًا تخسر رغم أنك تلعب بشكل جيد».

وأشاد محرز بالمنتخب النيجيري، معتبرًا أنه كان الطرف الأقوى في المواجهة، وقال: «واجهنا فريقًا قويًا جدًا، نيجيريا تملك جيلًا رائعًا وتستحق التأهل والذهاب بعيدًا في هذه البطولة».

وأضاف أن تفاصيل صغيرة صنعت الفارق، من بينها الفاعلية الهجومية والخيارات التكتيكية، إضافة إلى إصابة زميله إسماعيل بن ناصر التي أثرت على التوازن العام للفريق، قبل أن يختم قائلًا: «في النهاية سقطنا أمام منتخب كبير، وهذا هو واقع المباراة».